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    Технології

    США випробували міжконтинентальну ракету, яка здатна нести ядерні заряди

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    <p>Випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III</p> - США випробували міжконтинентальну ракету, яка здатна нести ядерні заряди

    Випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

    Тестові запуски не є відповіддю чи реакцією на глобальні події або регіональні напруження, уточнили в США

    Сполучені Штати Америки провели успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яка може оснащуватися ядерними боєголовками.

    Про це повідомляє Стратегічне командування США.

    «Випробування продемонструвало, що ядерна стримуюча зброя США є надійною й ефективною для стримування загроз ХХІ століття, що гарантує безпеку нашим союзникам», - зазначається в повідомленні.

    Тестовий запуск проводився з підземної установки на базі американських ВПС Вандерберг у штаті Каліфорнія. Ракета, яка несла три навчальних боєголовки, була випущена о 0:21 за Тихоокеанським часом в ніч проти вівторка. Вона подолала відстань 4,2 тис. миль (6,72 тис. км) до цілі, розташованої в районі Маршаллових островів.

    «Тестові запуски не є відповіддю чи реакцією на глобальні події або регіональні напруження», - уточнили в Стратегічному командуванні США.

    При цьому підкреслюється, що випробування мали на меті підтвердити точність та надійність системи озброєння міжконтинентальної балістичної ракети й отримати дані для забезпечення ядерного стримування з боку США.

    Нагадаємо, минулого року Сполучені Штати також провели випробування ракети Minuteman III.

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