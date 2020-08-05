США випробували міжконтинентальну ракету, яка здатна нести ядерні заряди
Випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III
Тестові запуски не є відповіддю чи реакцією на глобальні події або регіональні напруження, уточнили в США
Сполучені Штати Америки провели успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яка може оснащуватися ядерними боєголовками.
Про це повідомляє Стратегічне командування США.
«Випробування продемонструвало, що ядерна стримуюча зброя США є надійною й ефективною для стримування загроз ХХІ століття, що гарантує безпеку нашим союзникам», - зазначається в повідомленні.
Тестовий запуск проводився з підземної установки на базі американських ВПС Вандерберг у штаті Каліфорнія. Ракета, яка несла три навчальних боєголовки, була випущена о 0:21 за Тихоокеанським часом в ніч проти вівторка. Вона подолала відстань 4,2 тис. миль (6,72 тис. км) до цілі, розташованої в районі Маршаллових островів.
«Тестові запуски не є відповіддю чи реакцією на глобальні події або регіональні напруження», - уточнили в Стратегічному командуванні США.
При цьому підкреслюється, що випробування мали на меті підтвердити точність та надійність системи озброєння міжконтинентальної балістичної ракети й отримати дані для забезпечення ядерного стримування з боку США.
Нагадаємо, минулого року Сполучені Штати також провели випробування ракети Minuteman III.