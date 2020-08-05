США випробували міжконтинентальну ракету, яка здатна нести ядерні заряди



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Випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

Тестові запуски не є відповіддю чи реакцією на глобальні події або регіональні напруження, уточнили в США

Сполучені Штати Америки провели успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яка може оснащуватися ядерними боєголовками.

Про це повідомляє Стратегічне командування США.

«Випробування продемонструвало, що ядерна стримуюча зброя США є надійною й ефективною для стримування загроз ХХІ століття, що гарантує безпеку нашим союзникам», - зазначається в повідомленні.

Тестовий запуск проводився з підземної установки на базі американських ВПС Вандерберг у штаті Каліфорнія. Ракета, яка несла три навчальних боєголовки, була випущена о 0:21 за Тихоокеанським часом в ніч проти вівторка. Вона подолала відстань 4,2 тис. миль (6,72 тис. км) до цілі, розташованої в районі Маршаллових островів.

«Тестові запуски не є відповіддю чи реакцією на глобальні події або регіональні напруження», - уточнили в Стратегічному командуванні США.

При цьому підкреслюється, що випробування мали на меті підтвердити точність та надійність системи озброєння міжконтинентальної балістичної ракети й отримати дані для забезпечення ядерного стримування з боку США.

Нагадаємо, минулого року Сполучені Штати також провели випробування ракети Minuteman III.