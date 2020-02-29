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    Події в Україні

    Бойовиків «ДНР» затримали на в’їзді до Маріуполя

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    Дані громадяни були затримані військовослужбовцями за підозрою у скоєні злочину та передані співробітниками Нацполіції&nbsp; - Бойовиків «ДНР» затримали на в’їзді до Маріуполя
    Дані громадяни були затримані військовослужбовцями за підозрою у скоєні злочину та передані співробітниками Нацполіції 

    Бойовиків передали співробітниками Нацполіції для подальшого з’ясування всіх обставин

    Правоохоронці зі складу ОС при в’їзді у Маріуполь затримали двох бойовиків «ДНР», яких розшукує Нацполіція.

    Про це повідомляє прес-служба ООС.

    «На блокпості, що розташований на в’їзді в місто Маріуполь, військовослужбовцями підрозділу Національної гвардії зі складу Об’єднаних сил для перевірки документів були зупинені рейсові автобуси сполученням «Маріуполь – Костянтинівка» та «Новотроїцьке – Маріуполь», де в якості пасажирів перебували громадяни, які згідно з пошуковою базою Національної поліції України в Донецькій області є причетними до збройних формувань Російської Федерації»,йдеться в повідомленні.

    Дані громадяни були затримані військовослужбовцями за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст.260 ККУ «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» та передані співробітниками Нацполіції в Донецькій області для подальшого з’ясування всіх обставин.

    Нагадаємо, СБУ викрила у Маріуполі і Конотопі прихильниць «народних республік».

    Маріуполь бойовики на Донбасі ДНР
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