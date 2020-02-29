Бойовиків «ДНР» затримали на в’їзді до Маріуполя



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Дані громадяни були затримані військовослужбовцями за підозрою у скоєні злочину та передані співробітниками Нацполіції

Бойовиків передали співробітниками Нацполіції для подальшого з’ясування всіх обставин

Правоохоронці зі складу ОС при в’їзді у Маріуполь затримали двох бойовиків «ДНР», яких розшукує Нацполіція.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

«На блокпості, що розташований на в’їзді в місто Маріуполь, військовослужбовцями підрозділу Національної гвардії зі складу Об’єднаних сил для перевірки документів були зупинені рейсові автобуси сполученням «Маріуполь – Костянтинівка» та «Новотроїцьке – Маріуполь», де в якості пасажирів перебували громадяни, які згідно з пошуковою базою Національної поліції України в Донецькій області є причетними до збройних формувань Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Дані громадяни були затримані військовослужбовцями за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст.260 ККУ «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» та передані співробітниками Нацполіції в Донецькій області для подальшого з’ясування всіх обставин.

Нагадаємо, СБУ викрила у Маріуполі і Конотопі прихильниць «народних республік».