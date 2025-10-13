Головна Світ Політика
Польща звинуватила російське подружжя у шпигунстві та підготовці диверсій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Польські правоохоронці підозрюють росіянина у спробі надіслати вибухівку через кур’єра
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Підозрюваних було заарештовано влітку 2024 року

Національна прокуратура Польщі висунула звинувачення у шпигунстві на користь Федеральної служби безпеки РФ і причетності до підготовки пересилання бомби російському подружжю – Ігорю Р. та Ірині Р. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Обох підозрюваних заарештували влітку 2024 року. Росіянина звинувачують в участі в змові з метою відправки посилки з вибухівкою через кур'єра. У ній, як з'ясували експерти Агентства внутрішньої безпеки (ABW), знаходилися нітрогліцерин, а також модифікований павербанк, який використовувався як детонатор, металевий термос з кумулятивним компонентом і пакет з порошкоподібною речовиною.

Посилка з кумулятивною бомбою, яка могла завдати значної шкоди інфраструктурі, була виявлена на великому складі кур'єрської компанії в Лодзинському воєводстві. Саму посилку відправила громадянка України Христина С., яку вже засудили раніше. Крім цього, Ігоря Р. звинуватили в тому, що з лютого по серпень 2022 року він передавав ФСБ відомості про російських опозиціонерів, які проживають у Польщі, а також про осіб та організації, які їм допомагали.

Раніше українські та польські спецслужби змогли викрити і затримати агента Росії, який допомагав підготуватися до можливого замаху на президента Володимира Зеленського.

До слова, Генпрокуратура та Бюро кримінальної поліції Литви затримали групу осіб, підозрюваних в організації та скоєнні вибухів у різних країнах Європи. Організацією та координацією злочинів займалися люди, які мають зв'язки з російською військовою розвідкою.

