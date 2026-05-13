Українець шпигував на ФСБ у Польщі – суд дав вісім років

Збір даних про оборонні підприємства міста Бидгощ міг завдати шкоди інтересам України та її партнерів

Українець збирав дані про оборонні заводи Бидгоща для російських спецслужб

Луцький міськрайонний суд засудив мешканця Волині до восьми років ув'язнення за державну зраду – під час перебування у Польщі він співпрацював із ФСБ Росії та передавав їй розвідувальну інформацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на inPoland.net.pl.

Вербування та збір розвідданих

За матеріалами справи, волинянин Олег Ломака потрапив у поле зору російських спецслужб у березні 2025 року. Впродовж наступних місяців він збирав дані про об'єкти промислової та оборонної інфраструктури Польщі.

Зокрема, він фіксував інформацію про підприємства міста Бидгощ, пов'язані з виробництвом компонентів для оборонного сектору і співпраці з українськими структурами, – хімічний завод та електромеханічне підприємство. За версією обвинувачення, отримані дані могли бути використані для підриву оборонних можливостей України та її союзників.

Вирок можна оскаржити

Суд визнав Ломаку винним у державній зраді та призначив вісім років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений у встановленому законом порядку.

ФСБ регулярно вербує українців за кордоном. Польські медіа раніше розкривали подробиці справи про російського «опозиціонера» з політичним притулком у країні, який збирав розвіддані на користь Москви. Окремо польська влада звинуватила російське подружжя у шпигунстві та підготовці диверсій.



Нагадаємо, ФСБ вербує українців не лише всередині країни, а й за кордоном. Контррозвідники СБУ затримали «крота» на українсько-білоруському кордоні – військовослужбовця прикордонного загону у Волинській області, якого дистанційно завербував куратор з ФСБ.