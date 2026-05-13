Українець шпигував на ФСБ у Польщі – суд дав вісім років
Українець збирав дані про оборонні заводи Бидгоща для російських спецслужб
Луцький міськрайонний суд засудив мешканця Волині до восьми років ув'язнення за державну зраду – під час перебування у Польщі він співпрацював із ФСБ Росії та передавав їй розвідувальну інформацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на inPoland.net.pl.
Вербування та збір розвідданих
За матеріалами справи, волинянин Олег Ломака потрапив у поле зору російських спецслужб у березні 2025 року. Впродовж наступних місяців він збирав дані про об'єкти промислової та оборонної інфраструктури Польщі.
Зокрема, він фіксував інформацію про підприємства міста Бидгощ, пов'язані з виробництвом компонентів для оборонного сектору і співпраці з українськими структурами, – хімічний завод та електромеханічне підприємство. За версією обвинувачення, отримані дані могли бути використані для підриву оборонних можливостей України та її союзників.
Вирок можна оскаржити
Суд визнав Ломаку винним у державній зраді та призначив вісім років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений у встановленому законом порядку.
ФСБ регулярно вербує українців за кордоном. Польські медіа раніше розкривали подробиці справи про російського «опозиціонера» з політичним притулком у країні, який збирав розвіддані на користь Москви. Окремо польська влада звинуватила російське подружжя у шпигунстві та підготовці диверсій.
Нагадаємо, ФСБ вербує українців не лише всередині країни, а й за кордоном. Контррозвідники СБУ затримали «крота» на українсько-білоруському кордоні – військовослужбовця прикордонного загону у Волинській області, якого дистанційно завербував куратор з ФСБ.
