Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ

Польща судитиме російського політбіженця за шпигунство та зв’язки з ФСБ

Росіянин із політичним притулком у Польщі збирав дані про дипломатів і навіть міг отримати посилку з вибухівкою

Російського «опозиціонера» Ігоря Рогова, який отримав політичний притулок у Польщі, підозрюють у роботі на ФСБ Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Wirtualna Polska.

Чоловік збирав інформацію про працівників Міністерства закордонних справ Польщі, урядові програми та інших росіян, які перебувають у країні.

За даними видання, росіянин визнав, що виконував завдання ФСБ – встановлював нові знайомства серед опозиціонерів і передавав дані російським спецслужбам. Він пояснив, що діяв під тиском і не вважав свої дії шкідливими.

Йдеться про Ігоря Рогова, колишнього координатора фонду «Відкрита Росія». Разом із дружиною Іриною його звинувачують у співпраці з російською розвідкою та передачі відомостей, які могли загрожувати національній безпеці Польщі.

Перше засідання у справі подружжя призначене на 8 грудня в Окружному суді міста Сосновець. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Під час розслідування в телефоні Ігоря знайшли фотографії газопроводу й теплопроводу, а також з’ясували, що він був отримувачем пакунка з вибухівкою, детонаторами та блоком живлення. Саме цей пакунок допоміг спецслужбам вийти на 29-річного росіянина зі Саратова, який також мав політичний притулок у Польщі.

У липні 2024 року вибухівку виявили у сортувальному відділенні кур’єрської компанії.

