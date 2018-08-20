Колишнього адвоката Трампа запідозрили в незаконному отриманні $20 млн



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Фото: Jeenah Moon/Reuters Адвокат Дональда Трампа Майкл Коен

Коен приховав отримання траншів від ряду компаній

Екс-адвоката президента США Майкла Коена підозрюють в незаконному отриманні кредитів на $20 млн.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела, знайомі з ситуацією.

За даними видання, Коен приховав отримання траншів від ряду компаній, таким чином його також підозрюють в несплаті податків.

Крім того, слідчі вивчають, чи не міг Коен розпоряджатися коштами виборчого штабу Дональда Трампа, щоб платити за мовчання жінкам, з якими у президента США був зв'язок.

Раніше повідомлялося, що проти Коена проводиться розслідування на предмет можливих махінацій з виплатою податків, а також отримання банківських кредитів.

У квітні ФБР провело обшук в офісі особистого адвоката Трампа Майкла Коена, вилучивши документацію, пов'язану зі скандалом навколо зв'язків президента з порноакторкою. Серед документів були також електронні листи, податкові документи та записи, пов'язані з перерахуванням грошей. Водночас, за повідомленнями, були також ділові записи та листування між Коеном і Трампом.

Тепер юриста підозрюють у фальсифікації, банківських махінаціях і фінансових порушеннях, пов'язаних з передвиборчою кампанією нинішнього президента США.

Нагадаємо, газета The New York Times повідомила, що Коен таємно записав розмову з Трампом, в якій йшлося про виплати колишній моделі Playboy, яка заявила про роман з Трампом.

Трамп розкритикував дії свого екс-адвоката Майкла Коена, який нібито записав розмову з Трампом стосовно виплати колишній моделі Playboy, яка заявляла про роман з нинішнім президентом США.

Трамп назвав «немислимим» та «можливо незаконним» те, що адвокат записував розмову з клієнтом.



