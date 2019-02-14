Колишню контррозвідницю США звинуватили в роботі на Іран



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Поки що американським правоохоронним органам не вдалося заарештувати обвинувачувану, оскільки та перебуває в Ірані

Американська прокуратура також звинуватила чотирьох іранців в кібератаках

Прокуратура США звинуватила Моніку Ельфріду Вітт у змові із іранською розвідкою із метою передачі секретної воєнної інформації.

Про це повідомляє ресурс UPI Defense.

Обвинувачена раніше працювала в підрозділі із питань контррозвідки Військово-повітряних сил США.

Інформація, яка передавалася, за словами обвинувачення, загрожувала 16 розвідувальним організаціям США. В тому числі Моніка Вітт передала Тегерану інформацію про одного із американських розвідників.

Поки що американським правоохоронним органам не вдалося заарештувати обвинувачувану, оскільки та перебуває в Ірані.

Паралельно прокуратура США висунула звинувачення проти чотирьох іранців, які займалися кібератаками. Мова в тому числі йде про отримання персональних даних американських військових.

Нагадаємо, президент Ірану Хасан Рухани на урочистостях з нагоди 40-річчя ісламської революції заявив, що «ворожі плани» проти Ірану спіткає невдача, а також назвав президента США Дональда Трампа «ідіотом».