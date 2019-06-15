Команда українців і друзі України стала чемпіонами Ради Європи з футболу



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Українська команда Фото: Укрінформ

Першість Ради Європи з футболу має на меті утвердження прав людини, зокрема гендерної рівності.

Команда The Binding Force у складі українців та представників інших дружніх держав виборола кубок аматорської першості Ради Європи з футболу.

Фінал відбувся у суботу у Страсбурзі, повідомляє «Укрінформ».

«За нашу команду виступають співробітники Ради Європи, Європейського суду з прав людини, Групи держав Ради Європи проти корупції, постійних представництв України і Грузії при РЄ та члени їхніх сімей», - розповів капітан команди - керівник відділу Департаменту виконання рішень ЄСПЛ Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Павло Пушкар.

Він наголосив, що першість Ради Європи з футболу має на меті утвердження прав людини, зокрема гендерної рівності. За правилами, команди є змішаними та мають включати до свого складу щонайменше двох гравців іншої статі.

Чемпіонат Ради Європи з футболу проводиться раз на два роки. Цього року відбулася ювілейна, десята першість. Команда на чолі з українським капітаном виборола перемогу з-поміж 13-ти колективів.

Нагадаємо, 15 червня молодіжна збірна України з футболу стала чемпіоном світу серед гравців, не старших 20-ти років. У фінальному поєдинку наша команда здобула вольову перемогу над корейцями.