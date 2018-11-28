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    Командир катера «Бердянськ» не дав показання ФСБ, - ЗМІ

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    Командир катера Бердянськ Роман Мокряк - Командир катера «Бердянськ» не дав показання ФСБ, - ЗМІ
    Командир катера Бердянськ Роман Мокряк
    Фото: dumskaya.net

    Старший лейтенант Роман Мокряк відмовився «зізнаватися» в злочинах, яких він не зробив.

    Командир малого броньованого артилерійського катера ВМС України Бердянськ старший лейтенант Роман Мокряк відмовився відповідати на питання співробітників ФСБ Росії.

    Про це у вівторок, 27 листопада, повідомило видання Думська з посиланням на кримських правозахисників.

    «Він відмінний офіцер і смілива людина. Послав чекістів за відомою адресою. Кримський окупаційний суд відправив Романа за ґрати», - зазначив співрозмовник видання.

    За інформацією правозахисників, Мокряк відмовився «зізнаватися» на відео в злочинах, яких він не зробив.

    Як відомо, у списку, затриманих російськими силовиками в Керченській протоці 25 листопада, який розповсюдили ЗМІ, міститься 24 прізвища українських моряків.

    Нагадаємо, 27 листопада слідчі СБУ в Одеській області та військові прокурори Військової прокуратури Південного регіону України оголосили підозру вісьмом прикордонникам ФСБ та Збройних Сил РФ, які здійснили напад на українських моряків.

    У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

    Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство визнати війною в Європі захоплення росіянами українських кораблів в Азовському морі.

     Читайте також: Морський бій. Що може протиставити Україна російському флоту?
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