Командир катера «Бердянськ» не дав показання ФСБ, - ЗМІ



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Командир катера Бердянськ Роман Мокряк Фото: dumskaya.net

Старший лейтенант Роман Мокряк відмовився «зізнаватися» в злочинах, яких він не зробив.

Командир малого броньованого артилерійського катера ВМС України Бердянськ старший лейтенант Роман Мокряк відмовився відповідати на питання співробітників ФСБ Росії.

Про це у вівторок, 27 листопада, повідомило видання Думська з посиланням на кримських правозахисників.

«Він відмінний офіцер і смілива людина. Послав чекістів за відомою адресою. Кримський окупаційний суд відправив Романа за ґрати», - зазначив співрозмовник видання.

За інформацією правозахисників, Мокряк відмовився «зізнаватися» на відео в злочинах, яких він не зробив.

Як відомо, у списку, затриманих російськими силовиками в Керченській протоці 25 листопада, який розповсюдили ЗМІ, міститься 24 прізвища українських моряків.

Нагадаємо, 27 листопада слідчі СБУ в Одеській області та військові прокурори Військової прокуратури Південного регіону України оголосили підозру вісьмом прикордонникам ФСБ та Збройних Сил РФ, які здійснили напад на українських моряків.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство визнати війною в Європі захоплення росіянами українських кораблів в Азовському морі.