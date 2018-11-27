Командир захопленого буксира «Яни Капу» вини не визнає – адвокат



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Разом з Мельничуком у Білогорськ привозили Євгена Семидоцького і В'ячеслава Зінченка. Проте слідчий стверджує, що Зінченко утримується в Алуштинському ІТТ

Мельничук розуміє, що «це політична справа, і моряки стали заручниками ситуації»

Командир захопленого російськими силовиками рейдового буксира «Яни Капу» Олег Мельничук винним себе не визнає, оскільки українські кораблі «нічиїх кордонів не порушували». Про це повідомляє журналіст Антон Наумлюк з посиланням на адвоката Едема Семедляєва, який відвідав свого підзахисного у Білогорському ІТТ.

«Тримається добре. Розповів, що коли затримували, зазнав фізичного впливу, але сильно не били. Його допитали, він розповів, як було: «Стояли, чекали лоцмана, потім на нас напали. Нічиїх кордонів ми не порушували, винним себе не вважаю», - розповів адвокат.

За його словами, Мельничук розуміє, що «це політична справа, і моряки стали заручниками ситуації».

Наумлюк додав, що разом з Мельничуком у Білогорськ привозили Євгена Семидоцького і В'ячеслава Зінченка. Проте слідчий стверджує, що Зінченко утримується в Алуштинському ІТТ.

«У всіх трьох суд по запобіжному заходу завтра», - додав журналіст.

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство визнати війною в Європі захоплення росіянами українських кораблів в Азовському морі.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Раніше стало відомо, що захоплених російськими окупантами українських військових моряків привозять до Київського районного суду Сімферополя, де їм мають обрати «запобіжний захід». Зазначимо, що суд над захопленими Росією моряками неможливий, адже вони військовополонені.