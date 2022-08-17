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Командири військовослужбовців зможуть укладати їхні заповіти: рішення уряду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Командири військовослужбовців зможуть укладати їхні заповіти: рішення уряду
фото: Генштаб

В умовах воєнного стану посвідчувати заповіти військовослужбовців ЗСУ зможуть не тільки нотаріуси

Кабінет міністрів України під час чергового засідання своєю постановою вніс зміни до Порядку державної реєстрації заповітів та спадкових договорів у Спадковому реєстрі.

Постановою передбачається, що в умовах воєнного стану посвідчувати заповіти військовослужбовців Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також працівників правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки i оборони, відсічі і стримування збройної агресії іноземної держави, зможуть не тільки нотаріуси. Таке право отримали також командири (начальники) цих формувань (органів) та інші уповноважені таким командиром (начальником) особи.

Після посвідчення відповідні уповноважені особи мають надіслати заповіт через Генштаб ЗСУ, Міністерство оборони, відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган до Міністерства юстиції чи його територіального органу для забезпечення його реєстрації нотаріусами у Спадковому реєстрі.

Водночас, зазначеною постановою Кабміну встановлено строк у два робочі дні після отримання територіальним органом Мін'юсту заповіту, протягом яких забезпечується передача заяви про реєстрацію такого документа, посвідченого особою, яка в умовах воєнного стану відповідно до законодавства має право його посвідчувати, до Реєстратора. Останній же протягом трьох робочих днів після отримання на зберігання такого заповіту здійснює його державну реєстрацію у Спадковому реєстрі.

Нагадаємо, триває 175-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках Донеччини і безуспішно намагаються наступати на Півдні України.

Теги: війна уряд ЗСУ

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