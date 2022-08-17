Радник Банкової анонсував удари ЗСУ по окупантах: у що цілитимуть 

Цілями будуть російські лінії постачання, тож ворогам слід готуватися до «урожаю бавовни»

ЗСУ ведуть контрнаступ, спрямований на створення «хаосу всередині російських військ», завдаючи ударів по лініях постачання загарбників углиб окупованих територій. Тож цілями будуть російські лінії постачання. Про це сказав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню The Guardian.

Подоляк протягом «найближчих двох-трьох місяців» прогнозує атаки, подібні до вибуху минулого тижня на кримській авіабазі в окупованому Криму, а також на учорашній інцидент на складі боєприпасів ворогів під Джанкоєм. Радник акцентує, що «окупований росіянами Крим – це вибухи на складах і високий ризик смерті для загарбників і злодіїв».

«Наша стратегія полягає в тому, щоб знищити матеріально-технічне забезпечення, лінії постачання та склади боєприпасів та інші об’єкти військової інфраструктури. Це створює хаос у їхніх власних силах», – каже Подоляк.

Україна прагне відрізати Херсон, єдине місто, яке утримує Росія на західному березі Дніпра, пошкодивши автомобільні та залізничні мости за допомогою нещодавно поставленої західної реактивної артилерії до такого рівня, що Росія вже не може поповнити запаси ефективно. Подоляк додав, що завдяки цьому сподіваються «змусити росіян воювати, як у перші місяці війни».

Як відомо, раніше президент закликав представників української влади та військових не розголошувати плани щодо проведення подальших військових дій на території України.

Напередодні радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи на складі боєприпасів в окупованому Криму, які пролунали вранці у вівторок, 16 серпня. Подоляк назвав вибухи та пожежу у військовій частині РФ «демілітаризацією в дії».