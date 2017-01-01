Командиром нового російського фрегату став зрадник України

Брєєв раніше командував корветами «Луцьк» і «Тернопіль»

Командиром нового фрегата ВМФ Росії «Адмірал Макаров» став капітан другого рангу Григорій Брєєв, який зрадив Україну навесні 2014 року. Він брав участь у церемонії підняття прапора на кораблі на суднобудівному заводі «Янтар» у Калінінграді. Капітан 2 рангу Брєєв народився 31 січня 1979 року в селищі Кирнасівка Вінницької



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У березні 2014 року Брєєв зрадив присягу народу України й переметнувся до росіян

Брєєв раніше командував корветами «Луцьк» і «Тернопіль»

Командиром нового фрегата ВМФ Росії «Адмірал Макаров» став капітан другого рангу Григорій Брєєв, який зрадив Україну навесні 2014 року. Він брав участь у церемонії підняття прапора на кораблі на суднобудівному заводі «Янтар» у Калінінграді.

Капітан 2 рангу Брєєв народився 31 січня 1979 року в селищі Кирнасівка Вінницької області. З 1996 року служив в Збройних силах України. Закінчив Академію військово-морських сил імені Нахімова. Командував корветами «Луцьк» і «Тернопіль». Остання посада у ВМСУ — заступник командира Севастопольської військово-морської бази.

Зрадник Брєєв (праворуч) народився на Вінничині

У березні 2014 року Брєєв зрадив присягу народу України й переметнувся до росіян. Проти нього відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 408 КК України (дезертирство).

Відзначимо, що будівництво другої трійки фрегатів цього проекту 11356 призупинено через припинення поставок рухових установок, які виробляє Україна.

До слова, цього тижня британський фрегат супроводжував російський корабель у Північному морі.

«Главком» також повідомляв, що в Росії помер конструктор підводного човна «Курськ»

Джерело: Думская