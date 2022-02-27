Житомир обстріляно ракетами

на Житомирщині військова частина, що розташована у селищі Ушомир, потрапила під ракетний обстріл

Раніше на Житомирщині військова частина, що розташована у селищі Ушомир, потрапила під ракетний обстріл

Окупанти обстріляли військовову частину на Мар'янівці

Російські окупанти обстріляли Житомир ракетами. Обстріл стався у районі військової частини на Мар'янівці, в районі Київського мосту, поблизу Епіцентру. Стовп диму було видно у навколишніх селах.

Близько 17:45 мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що йде оборона.

«Житомир! Йде оборона! Залишайтеся у безпечних місцях і будьте пильними!», - написав мер.

Також, за деякими даними, що у Житомирі пролунали потужні вибухи в районі аеропорту. Ймовірно, авіаудар завдали з території Білорусі.

Крім того, щойно у Хмельницькому та Тетрнополі майже одночасно були оголошені повітряні тривоги.

Минулої ночі по Василькову було завдано ракетного удару, горіла нафтобаза. Через це Україна готує ще один позов проти Росії до Міжнародного суду ООН. За попередніми оцінками, безпрецедентні екологічні збитки від пожежі на нафтобазі у селі Крячки Васильківської громади Київської області складають 810 млрд грн.

Тим часом підполковник армії Білорусі закликав співвітчизників відмовитись від нападу на Україну. Підполковник ВДВ Сахащик Валерій Степанович засновник руху «Чорний орел», широко відомий у спецназівських колах командир 38-ї гвардійської мобільної бригади. Він чесно визнав, що Україна ніколи не загрожувала Білорусі, ніяких правових передумов для вторгнення у білорусів немає. І саме головне, російська армія, яка так хизувалась своєю міццю, вже третю добу перебуває у пекельних умовах.

Як відомо, Україна закликала солдатів РФ та Білорусі переходити на свій бік. Радник президента Олексій Арестович каже, що зараз по всій країні відносна тиша. Частина супротивника розгромлена, частина перейшла в тактичний відступ.

Сьогодні, 27 лютого, у Бучі артилерія вщент розгромила «групу V» російських військових.

Російсько-фашистським окупантам їхні командири дали установку – захопити Київ та фізично знищити президента України – Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він домовився із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про те, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.

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