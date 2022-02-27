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    Підполковник армії Білорусі закликав співвітчизників відмовитись від нападу на Україну

    Білорусам нічого робити на війні проти України - Підполковник армії Білорусі закликав співвітчизників відмовитись від нападу на Україну
    Білорусам нічого робити на війні проти України
    скріншот з відео

    Колишній військовослужбовець хоче зберегти життя білорусам

    Армію Білорусі просять відмовитись від ідеї спільного з Росією нападу на Україну. Відповідне прохання записав не останній для білоруської армії чоловік.

    Підполковник ВДВ Сахащик Валерій Степанович засновник руху «Чорний орел», широко відомий у спецназівських колах командир 38-ї гвардійської мобільної бригади.

    Він чесно визнав, що Україна ніколи не загрожувала Білорусі, ніяких правових передумов для вторгнення у білорусів немає.

    І саме головне, російська армія, яка так хизувалась своєю міццю, вже третю добу перебуває у пекельних умовах.

    «Україна витримала найважчі 72 години і тепер, відчувши смак перемог, уже не відступить» підсумував підполковник.

    Нагадаємо, у Харкові затримали чергову партію диверсантів. Один з них розповів багато цікавого.

    «Багато хто відмовлявся йти в атаку, але нам сказали, що це військовий час і за непокору буде розстріл» каже командир розвідників.

    Теги: Білорусь армія війна Україна чоловік
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    Підполковник армії Білорусі закликав співвітчизників відмовитись від нападу на Україну