Підполковник армії Білорусі закликав співвітчизників відмовитись від нападу на Україну

Білорусам нічого робити на війні проти України

Колишній військовослужбовець хоче зберегти життя білорусам

Армію Білорусі просять відмовитись від ідеї спільного з Росією нападу на Україну. Відповідне прохання записав не останній для білоруської армії чоловік.

Підполковник ВДВ Сахащик Валерій Степанович засновник руху «Чорний орел», широко відомий у спецназівських колах командир 38-ї гвардійської мобільної бригади.

Він чесно визнав, що Україна ніколи не загрожувала Білорусі, ніяких правових передумов для вторгнення у білорусів немає.

І саме головне, російська армія, яка так хизувалась своєю міццю, вже третю добу перебуває у пекельних умовах.

«Україна витримала найважчі 72 години і тепер, відчувши смак перемог, уже не відступить» підсумував підполковник.

Нагадаємо, у Харкові затримали чергову партію диверсантів. Один з них розповів багато цікавого.

«Багато хто відмовлявся йти в атаку, але нам сказали, що це військовий час і за непокору буде розстріл» каже командир розвідників.