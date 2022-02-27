Україна закликала солдатів РФ та Білорусі переходити на свій бік

Радник офісу президента провів брифінг: основний меседж був адресований окупаційним військам

Радник президента Олексій Арестович провів черговий брифінг, де розповів оперативну ситуацію на фронті.

За його словами, зараз по всій країні відносна тиша. Частина супротивника розгромлена, частина перейшла в тактичний відступ.

Противник видихнувся.

Після чого, Арестович звернувся до росіян та білорусів, яктх їх кровожердиві правителі хочуть кинути на війну.

«Здавайтеся в полон і переходьте на наш бік. Таким чином врятуєте собі життя і не будете виконувати злочинні накази» сказав радник Офісу президента.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великобританії Лізз Трасс висловила «абсолютну» підтримку британцям, які вирішили вирушити воювати до України. Слова міністра наводить видання The Independent.

За словами Трасс, «люди мають повне право приймати власні рішення». Як заявила Трасс, Україна бореться не лише за свою свободу та демократію, а й усієї Європи.