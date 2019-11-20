Комітет Ради підтримав скасування обов'язкової публікації законів в «Урядовому кур'єрі»



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Своє рішення члени комітету обґрунтували тим, що в останні роки тираж «Урядового кур'єра» постійно скорочується і видання вже не може повною мірою вважатися загальнодержавним

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав низку законопроектів, які скасовують обов'язкову публікацію законів і нормативних актів в газеті «Урядовий кур'єр», повідомляє пресслужба парламенту.

Так, комітет підтримав законопроєкт «Про внесення змін до статті 130 закону України «Про судоустрій і статус суддів» (№ 2309), який виключає «Урядовий кур'єр» зі списку видань, в яких обов'язково публікується інформація про створення організаційного комітету зі скликання з'їзду суддів, а також оголошення про скликання з'їзду суддів і питань, які виносяться на його розгляд.

Також був підтриманий законопроєкт №2308 «Про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України», який пропонує змінити місце обов'язкової публікації законопроекту про державний бюджет України і інформації про його виконання з «Урядового кур'єра» на Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України.

Крім того, комітет направив голові Верховної Ради Дмитру Разумкову лист з пропозицією включити до порядку денного другої сесії парламенту проєкт закону №2307 «Про внесення змін до деяких законів України щодо оприлюднення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та розміщення окремої інформації в електронному вигляді», що передбачає розміщення актів уряду, наказів міністерств і рішень НКРЕКП на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади України замість друку в «Урядовому кур'єрі», а також виключенні із законів України вимог про необхідність одночасного друкування в «Урядовому кур'єрі» та інших офіційних друкованих виданнях.

Своє рішення члени комітету обґрунтували тим, що в останні роки тираж «Урядового кур'єра» постійно скорочується і видання вже не може повною мірою вважатися загальнодержавним.

Вимоги до публікації законів і нормативно-правових актів у газетах «Голос України» та «Офіційний вісник України» зберігаються.