Комітет Ради висловив недовіру керівництву «Укрзалізниці»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іван Юрик був призначений в.о. голови правління «Укрзалізниці» лише у квітні

За рішення проголосувало 11 з 14 нардепів транспортного комітету

11 з 14 членів комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури проголосували за висловлення недовіри правлінню «Укрзалізниці».

Про це на своїй Фейсбук-сторінці написав голова парламентського підкомітету з питань залізничного транспорту Олександр Скічко.

«Ситуацію, в який опинилася компанія, довше терпіти неможливо – Укрзалізниця зараз у найкритичнішому стані за весь час свого існування. Фактично весь топ-менеджмент – у статусі виконуючих обов’язки, в.о. голови правління УЗ Іван Юрик – залишився у спадок від старої команди. Весь цей колектив в.о. керівників працює розлагоджено, без розуміння стратегії розвитку компанії, рішення, які ухвалюються, безсистемні й хаотичні, ведуть не до виходу з кризи, а ще глибше заганяють УЗ до банкрутства», – пише нардеп.

Ініціаторами голосування виступили сам Олександр Скічко та його колега по фракції «Слуга народу» та комітету Микола Тищенко.

Як заявляють депутати, своїм голосуванням вони хочуть привернути публічну увагу до небезпеки, яка загрожує, фактично, існуванню державної компанії.

«Укрзалізниця» завершила перший квартал поточного року зі збитками у сім мільярдів гривень і, за прогнозами, фахівців ризикує закінчити весь рік з негативними показниками.