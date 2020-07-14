Уряд має реформувати «Укрзалізницю», щоб подолати корупцію в галузі - Ляшко



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«Рухомий склад не оновлюється, колії не оновлюються, зарплати мільйонні платять членам наглядової ради Укрзалізниці, а самих залізничників скорочують»

Уряд має провести реформу «Укрзалізниці» та подолати корупцію в галузі, а не підвищувати тарифи на перевезення. Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі телеканалу «Україна 24».

«В Укрзалізниці велика корупція, ми бачимо. І що вони роблять? Вони підвищують тарифи на вантажні перевезення, на пасажирські перевезення. Куди йдуть ті гроші, незрозуміло. Рухомий склад не оновлюється, колії не оновлюються, зарплати мільйонні платять членам наглядової ради Укрзалізниці, а самих залізничників скорочують. І сидять там професійні антикорупціонери типа Лещенка, який непонятно яке відношення має до залізниці, а получають мільйонні зарплати», - сказав Ляшко.

На його думку, уряд має негайно провести реформу «Укрзалізниці» та позбавитись корупції в галузі.

«Розраховую, що уряд нарешті займеться проблемами в Укрзалізниці, щоб там і корупції не було, і не закуповували по завищених цінах чи електроенергію через підставні фірми Геруса, от розслідування для НАБУ, чи паливно-мастильні матеріали. А платять за це українці з власної кишені», - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський на пресконференції з нагоди першої річниці президентства заявив, що до питання реформи «Укрзалізниці» повернуться через місяць після закінчення карантину, зазначивши, що нині вона існує тільки на папері.