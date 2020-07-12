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    «Укрзалізниця» з наступного тижня запускає ще 40 поїздів (список)

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    <p><span>&laquo;Укрзалізниця&raquo; поступово відновлює залізничне сполучення після карантину</span><o:p></o:p></p> - «Укрзалізниця» з наступного тижня запускає ще 40 поїздів (список)

    «Укрзалізниця» поступово відновлює залізничне сполучення після карантину

    36 поїздів відновлять рух по Південно-Західній залізниці, ще чотири – по Придніпровській залізниці

    Курсування 40 приміських та регіональних поїздів в Україні відновиться з наступного тижня.

    Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

    Зазначається, що 36 поїздів відновлять рух по Південно-Західній залізниці, ще чотири - по Придніпровській залізниці.

    При цьому в поїздах будуть діяти обмеження щодо кількості пасажирів на вагон — в межах сидячих місць.

    Відновлення руху потягів по регіональній філії «Південно-Західна залізниця»:

    • № 6701 Терещенська — Новгород-Сіверський, 06:40 — 07:56;
    • № 6703 Терещенська — Семенівка, 10:20 —13:05;
    • № 6702 Новгород-Сіверський — Терещенська, 08:12 — 09:33;
    • № 6704 Семенівка — Терещенська, 14:29 — 17:24;
    • № 6249 Козятин-1 — Шепетівка, 04:17 — 07:24;
    • № 6252 Шепетівка — Козятин-1,  08:25 — 11:30;
    • № 6253 Козятин-1 — Шепетівка,  10:35 — 13:38;
    • № 6254 Шепетівка — Козятин-1, 14:25 — 17:29;
    • № 6255 Козятин-1 — Бердичів, 17:30 — 18:10;
    • № 6256 Бердичів — Козятин-1,  18:20 — 18:54;
    • № 6257 Козятин-1 — Бердичів, 19:05 — 19:45;
    • № 6258 Бердичів — Козятин-1,  20:00 — 20:34;
    • № 6259 Козятин-1 — Шепетівка, 20:52 — 23:57;
    • № 6260 Шепетівка — Козятин-1, 20:25 — 23:28;
    • № 6281 Шепетівка — Здолбунів, 04:10 — 06:03;
    • № 6282 Здолбунів — Шепетівка, 06:22 — 07:58;
    • № 6283 Шепетівка — Рівне, 08:52 — 11:04;
    • № 6286 Рівне — Шепетівка, 17:36 — 19:36;
    • № 6221 Шепетівка — Ланівці, 08:47 — 11:48;
    • № 6222 Ланівці — Шепетівка, 03:38 — 06:55;
    • № 6223 Шепетівка — Ланівці, 21:00 — 23:58;
    • № 6224 Ланівці — Шепетівка, 13:20 — 16:39;
    • № 6291 Погребище — Козятин-1,  04:21 — 06:33;
    • № 6292/6293 Козятин-1 — Жашків, 09:40 — 14:16;
    • № 6294/6295 Жашків — Козятин-1, 14:43 — 19:22;
    • № 6296 Козятин-1 — Погребище,  20:52 — 23:03;
    • № 6501 Коростень — Шепетівка, 09:35 — 12:52 крім неділі;
    • № 6501 Коростень — Шепетівка, 09:35 — 13:58 по неділях;
    • № 6502 Шепетівка — Коростень,  03:16 — 07:08 по понеділках, середах та суботах;
    • № 6502 Новоград-Волинський — Коростень,  04:57 — 07:08 крім понеділка, середи та суботи;
    • № 6503 Коростень — Шепетівка, 20:35 — 00:13 по вівторках, п’ятницях та неділях;
    • № 6503 Коростень — Новоград-Волинський, 20:35 — 22:48 крім вівторка, п’ятниці та неділі;
    • № 6504 Шепетівка — Коростень, 15:50 — 19:16;
    • № 885 Київ — Рівне, 12:17 — 20:18 по 5, 6, 7 дням тижня;             
    • № 886 Рівне — Шепетівка,  20:35 — 22:48 по 5, 6, 7 дням тижня;
    • № 870 Шепетівка — Київ, 03:39 — 09:42 по 6, 7, 1 дням тижня.

    По регіональній філії «Придніпровська залізниця»:

    • № 6466 Тимкове — П’ятихатки, 05:58 — 10:35;
    • № 6027 Дніпро-Головний — Кривий Ріг-Головний, 12:57 — 17:05;  
    • № 6536 П’ятихатки — Дніпро-Головний, 18:45 — 21:02 крім суботи;
    • № 6509 П’ятихатки — Тимкове, 17:03 — 21:57

    Як повідомлялося раніше, «Укрзалізниця» з 11 липня відновила курсування дев'яти приміських поїздів. В цілому по всій території України вже вийшли на маршрути 666 приміських поїздів.

    Нагадаємо, у разі покращення епідемічної ситуації «Укрзалізниця» планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.

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