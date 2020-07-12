«Укрзалізниця» з наступного тижня запускає ще 40 поїздів (список)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Укрзалізниця» поступово відновлює залізничне сполучення після карантину

36 поїздів відновлять рух по Південно-Західній залізниці, ще чотири – по Придніпровській залізниці

Курсування 40 приміських та регіональних поїздів в Україні відновиться з наступного тижня.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Зазначається, що 36 поїздів відновлять рух по Південно-Західній залізниці, ще чотири - по Придніпровській залізниці.

При цьому в поїздах будуть діяти обмеження щодо кількості пасажирів на вагон — в межах сидячих місць.

Відновлення руху потягів по регіональній філії «Південно-Західна залізниця»:

№ 6701 Терещенська — Новгород-Сіверський, 06:40 — 07:56;

№ 6703 Терещенська — Семенівка, 10:20 —13:05;

№ 6702 Новгород-Сіверський — Терещенська, 08:12 — 09:33;

№ 6704 Семенівка — Терещенська, 14:29 — 17:24;

№ 6249 Козятин-1 — Шепетівка, 04:17 — 07:24;

№ 6252 Шепетівка — Козятин-1, 08:25 — 11:30;

№ 6253 Козятин-1 — Шепетівка, 10:35 — 13:38;

№ 6254 Шепетівка — Козятин-1, 14:25 — 17:29;

№ 6255 Козятин-1 — Бердичів, 17:30 — 18:10;

№ 6256 Бердичів — Козятин-1, 18:20 — 18:54;

№ 6257 Козятин-1 — Бердичів, 19:05 — 19:45;

№ 6258 Бердичів — Козятин-1, 20:00 — 20:34;

№ 6259 Козятин-1 — Шепетівка, 20:52 — 23:57;

№ 6260 Шепетівка — Козятин-1, 20:25 — 23:28;

№ 6281 Шепетівка — Здолбунів, 04:10 — 06:03;

№ 6282 Здолбунів — Шепетівка, 06:22 — 07:58;

№ 6283 Шепетівка — Рівне, 08:52 — 11:04;

№ 6286 Рівне — Шепетівка, 17:36 — 19:36;

№ 6221 Шепетівка — Ланівці, 08:47 — 11:48;

№ 6222 Ланівці — Шепетівка, 03:38 — 06:55;

№ 6223 Шепетівка — Ланівці, 21:00 — 23:58;

№ 6224 Ланівці — Шепетівка, 13:20 — 16:39;

№ 6291 Погребище — Козятин-1, 04:21 — 06:33;

№ 6292/6293 Козятин-1 — Жашків, 09:40 — 14:16;

№ 6294/6295 Жашків — Козятин-1, 14:43 — 19:22;

№ 6296 Козятин-1 — Погребище, 20:52 — 23:03;

№ 6501 Коростень — Шепетівка, 09:35 — 12:52 крім неділі;

№ 6501 Коростень — Шепетівка, 09:35 — 13:58 по неділях;

№ 6502 Шепетівка — Коростень, 03:16 — 07:08 по понеділках, середах та суботах;

№ 6502 Новоград-Волинський — Коростень, 04:57 — 07:08 крім понеділка, середи та суботи;

№ 6503 Коростень — Шепетівка, 20:35 — 00:13 по вівторках, п’ятницях та неділях;

№ 6503 Коростень — Новоград-Волинський, 20:35 — 22:48 крім вівторка, п’ятниці та неділі;

№ 6504 Шепетівка — Коростень, 15:50 — 19:16;

№ 885 Київ — Рівне, 12:17 — 20:18 по 5, 6, 7 дням тижня;

№ 886 Рівне — Шепетівка, 20:35 — 22:48 по 5, 6, 7 дням тижня;

№ 870 Шепетівка — Київ, 03:39 — 09:42 по 6, 7, 1 дням тижня.

По регіональній філії «Придніпровська залізниця»:

№ 6466 Тимкове — П’ятихатки, 05:58 — 10:35;

№ 6027 Дніпро-Головний — Кривий Ріг-Головний, 12:57 — 17:05;

№ 6536 П’ятихатки — Дніпро-Головний, 18:45 — 21:02 крім суботи;

№ 6509 П’ятихатки — Тимкове, 17:03 — 21:57

Як повідомлялося раніше, «Укрзалізниця» з 11 липня відновила курсування дев'яти приміських поїздів. В цілому по всій території України вже вийшли на маршрути 666 приміських поїздів.

Нагадаємо, у разі покращення епідемічної ситуації «Укрзалізниця» планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.