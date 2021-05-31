Комітет рекомендує Раді відхилити закон про накопичувальну пенсію

Наприкінці квітня Рада відправила документ на повторне перше читання до комітету

Верховній Раді рекомендують відхилити законопроєкт №2683 «Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення». Таке рішення ухвалив комітет з питань соціальної політики. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Документ пропонує ввести додатковий елемент пенсійної системи (так званий другий рівень).

«Учасники засідання за наслідками обговорення рекомендували відхилити проєкти законів щодо загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення в Україні (№2683, №2683-2, №2683-3)», - вказано у повідомленні.

Проєкт №2683 передбачав встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення усіх категорій працюючих осіб до досягнення ними пенсійного віку та залучення роботодавців до сплати пенсійних внесків на паритетних засадах.

Наприкінці квітня Рада відправила документ на повторне перше читання до профільного комітету.

Як свідчать результати моделювання пенсійної системи України, у 2045 році лише 70% українців пенсійного віку будуть охоплені пенсійним забезпеченням, переважно через недостатність необхідного стажу.

Як відомо, пенсії знову перерахують: що зміниться з 1 червня.

Нагадаємо, частині українських пенсіонерів перерахували виплати з 1 квітня. Це торкнулося тих, хто має наднормативний стаж. Близько півмільйона працюючих пенсіонерів в Україні отримали надбавку до виплат від ПФУ в розмірі 2%. При пенсії 2500 гривень, збільшення склало всього 50 грн.

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