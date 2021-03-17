Комітет рекомендував Раді скасувати переведення годинників

Верховна Рада вже підтримала скасування переходу на зимовий та літній час у першому читанні

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт про скасування переходу на зимовий та літній час.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив член комітету Олексій Мовчан (фракція «Слуга народу»).

«Сьогодні на комітеті економічного розвитку рекомендували Верховній Раді України ухвалити законопроєкт «Про обчислення часу в Україні» № 4201 у другому читанні», – написав він.

За словами Мовчана, у разі ухвалення законопроєкту Україна залишиться на зимовому часі – за шкалою Всесвітнього координованого часу UTC +2.

Також нардеп пояснив, що під час ухвалення рішення враховували, зокрема, європейський напрям розвитку і синхронізацію України із часом європейських країн.

«Ухвалення закону забезпечить визначення на законодавчому рівні порядку обчислення часу в Україні, сприятиме покращенню стану здоров’я громадян і підвищенню працездатності населення», – заявив він.

Як повідомлялося, в Україні хочуть відмовитися від переведення годинників на літній і зимовий час, і Верховна Рада вже підтримала відповідний законопроект №4201 в першому читанні.

Через ці зміни в областях можуть з’явитися різні робочі графіки.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Міністерство економічного розвитку та торгівлі України пообіцяло звернутися до Кабміну та запропонувати відмовитися від такої практики, якщо Європарламент скасує перехід на літній час. У Мінекономрозвитку додали, що в них немає економічного обґрунтування щорічного переходу на літній час та інформації про зменшення споживання електроенергії при цьому.