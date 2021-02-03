Покупець будинку автоматично стає власником землі під ним – закон

Для здійснення нової забудови необхідно спочатку оформити права на земельну ділянку

Народні депутати проголосували закон про автоматичні права на землю при купівлі будинку

Відтепер автоматично отримуватиме права на земельну ділянку власник будови, на якій вона розміщена.



Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким під час купівлі будинку його власник автоматично отримує право на земельну ділянку, на якій він розташований. За законопроект №0850 проголосували 297 нардепів.

Документ перебував на розгляді парламенту з 2015 року.

Законом встановлюються строки для звернення набувача будинку до власника земельної ділянки з пропозицією передати йому в користування відповідну земельну ділянку (10 днів з дня державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомості), а також терміни для розірвання попереднього і укладення нового договору з власником такої земельної ділянки (не пізніше 30 днів з дня державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомості).



Автори законопроекту зазначають, що для здійснення забудови оформлення права на земельну ділянку є необхідною умовою.



Таким чином, якщо об'єкт незавершеного будівництва був переданий іншій особі (проданий, успадкований т.п.), то без переоформлення прав на землю (в тому числі права оренди), здійснення будівництва буде незаконним.

Нагадаємо, Кабмін спростив реєстрацію земельних ділянок. Урядовці ухвалили постанову, яка дозволяє дозволяти рішення про реєстрацію земельної ділянки будь-якому державному кадастровому реєстратору, обраному за принципом випадковості системою Державного земельного кадастру.

Старт пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок, який триватиме 2 роки, планується на 10 червня.