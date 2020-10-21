Чорні технології в дії: на Київщині молодики розповсюджували брехливі агітлистівки



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Агітаційні матеріали містили інформацію, що дискредитує кандидатів та діючих посадовців

До Славутицького відділення поліції надійшла інформація про невідомих людей, які розклеюють плакати невідомого походження. На місце події прибули поліцейські. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці вилучили агітаційні матеріали, які містили інформацію, що дискредитує кандидатів та діючих посадовців органів місцевого самоврядування. Також ця продукція не містила відомостей про установу, що здійснила друк, тираж та осіб, відповідальних за випуск.

Агітаційні листівки неправдивого змісту до Славутича привезли кияни.

Відносно жителів столиці поліцейські склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) КУпАП.

У подальшому до правоохоронців надійшли заяви від цих правопорушників про пошкодження їхніх автомобілів Audi та Mercedes невідомими особами.

За фактом хуліганських дій слідчі місцевого відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Поліція проводить усі необхідні заходи щодо встановлення осіб, причетних до хуліганства.

Як повідомлялося, у місті Бровари двоє молодиків упродовж ночі замінили номери, присвоєні кандидату у виборчому бюлетені, на 18 агітаційних білбордах.