Комітет ВР підтримав узгоджені з Венеційською комісією пропозиції щодо Антикорупційного суду

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Голова парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич

Суд розпочне свою роботу при наявності 35 судів, «десять з яких мають бути суддями апеляційної інстанції Вищого антикорупційного суду

Народні депутати України досягли порозуміння з представниками Венеційської комісії стосовно багатьох важливих правок до законопроекту про Антикорупційний суд. Про це під час засідання парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя його голова Руслан Князевич.

За його словами, запропоновано врахувати норму стосовно кандидатів на посаду Вищого антикорупційного суду, де передбачено прибрати деякі кваліфікаційні умови, зокрема володіння та знання практичних навиків застосування міжнародних антикорупційних стандартів у сфері боротьби з корупцією.

Крім того, з тексту законопроекту вилучена позиція про проведення тесту на поліграфі. Також, за його словами, було погоджено, що суд розпочне свою роботу при наявності 35 судів, «десять з яких мають бути суддями апеляційної інстанції Вищого антикорупційного суду.

Також, за його словами, встановлено, що підсудність Вищого антикорупційного суду повинна співпадати з підслідністю НАБУ без винятку. Крім того, він додав, що погоджено скасування можливості розгляду справ, які «підсудні цьому суду, іншому суду, окрім Вищого антикорупційного суду».

Було також погоджено питання безпеки суддів Антикорупційного суду та надання їм охорони та членам його сімей. Також Князевич додав, що врахована вимога Венеційської комісії про те, що судовий розгляд кримінальних проваджень, розпочатий в судах першої або апеляційної інстанції до початку роботи ВАС, має продовжуватися в цих судових установах.

Врахована також позиція стосовно особливостей проведення конкурсу суддів ВАС і погоджено внесення в законопроект відомостей стосовно місцезнаходження цього суду в місті Києві.

Князевич додав, що зміни до закону про Антикорупційний суд повинні вноситись, згідно з погодженою позицією, окремим законопроектом. Крім того, запропоновано, що досудове розслідування щодо злочинів, вчинених суддями ВАС, повинне проводитись ДБР, «порушувати справи зможе Генпрокурор чи особа, яка виконує його обов’язки», як і подавати подання на цього суддю.

Він додав, що наразі продовжуються перемовини стосовно двох положень.

Після голосування комітет вирішив підтримати узгоджені з Венеційською комісією положення.