«Комітет захисту журналістів» засудив кремлівське ТБ за «зізнання» Асєєва



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Український журналіст Станіслав Асєєв

«Комітет захисту журналістів» вимагає негайного звільнення Асєєва з в’язниці сепаратистів

Базована у Нью-Йорку організація «Комітет захисту журналістів» засудила російський державний телеканал «Россия 24» за «інтерв’ю» зі Станіславом Асєєвим, українським репортером, якого понад рік утримують у Донецьку підтримувані Росією бойовики.

«В інтерв'ю журналістам «Россия 24» Асеєв, виглядаючи виснаженим і знервованим, заявив, що він шпигував на користь українських розвідувальних служб, що відповідає звинуваченням, висунутим проти нього владою невизнаної, самопроголошеної Донецької народної республіки, яку часто називають російською абревіатурою ДНР», – ідеться в повідомленні «Комітету захисту журналістів».

«Переміщення ув’язненого журналіста до відеокамери і очевидне змушування його порівняти свої репортажі зі шпигунством є обурливими», – сказав заступник виконавчого директора «Комітету захисту журналістів» Роберт Магоуні.

«Ми вимагаємо, щоб Станіслав Асєєв був негайно звільнений з в’язниці сепаратистів і повернувся на територію, контрольовану Україною. Росія має використати свій вплив (на підтримуваних нею бойовиків – ред.), щоб це сталося», – додав представник «Комітету захисту журналістів».

Нагадаємо, 17 серпня телеканал «Россия 24» показав програму, в якій полонений журналіст Станіслав Асєєв нібито підтверджує, що працював на українську розвідку. Бойовики вперше показали Асєєва від моменту затримання.

Перша заступниця голови Верховної Ради України та представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко заявила, що «зізнання в шпигунстві» українського журналіста Станіслава Асєєва було вибито під тортурами

Раніше «Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа» заявила, що вважає дуже сумнівним «зізнання» у шпигунстві блогера і журналіста «Радіо Свобода» Станіслава Асєєва, які показав в ефірі російський державний телеканал «Россия-24».

Журналіст Станіслав Асєєв, відомий як автор низки українських видань під псевдонімом Станіслав Васін, після початку конфлікту на Сході України залишився жити на Донбасі. Він перебуває в полоні «ДНР» з червня 2017 року. СБУ внесла його до списків заручників, які утримуються проросійськими сепаратистами на непідконтрольних Києву територіях. На ситуацію звернули увагу в ООН, у Раді Європи її взяли під свій контроль, до вимоги звільнити журналіста приєдналися Комітет захисту журналістів (США) та Союз журналістів Росії.

Джерело: Радіо Свобода