Геращенко: «Зізнання в шпигунстві» у журналіста Асєєва вибили під тортурами



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Станіслав Асєєв

Український журналіст Станіслав Асєєв, який понад рік перебуває у полоні «ДНР» зізнався у шпигунстві під тортурами, переконана Ірина Геращенко

Перша заступниця голови Верховної Ради України та представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко заявила, що «зізнання в шпигунстві» українського журналіста Станіслава Асєєва було вибито під тортурами. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook у суботу, 18 серпня.

«Бойовики вибили з журналіста Станіслава Асєєва «зізнання в шпигунстві». Цей жах показали по російському пропагандистському ТБ. В мене немає жодних сумнівів, що ці «зізнання» вибивалися під тортурами», - заявила Геращенко. За її словами, Асєєва утримують в повній ізоляції, до нього не допускають ні родичів, ні представників ОБСЄ та Червоного хреста.

Сюжет за участю Асєєва вийшов в ефірі телеканалу «Росія-24» 17 серпня. У ньому журналіст каже, що співпрацював з українською розвідкою.

«Стаття, за якою мене звинувачують згідно з «законодавством» «ДНР» - «шпигунство». В даному випадку так, ці звинувачення я визнаю, я їх не заперечую і цілком відкрито говорю, що дійсно я працював на Головне управління розвідки України», - сказав він.

Геращенко зазначила, що планує обговорити питання щодо Асєєва на зустрічі Тристоронньої контактної групи. «В Мінську ми звернемо увагу росіян на дії їхніх підопічних з ОРДЛО, які катують журналіста. Й вимагатимемо негайного допуску до Стаса координатора ОБСЄ Тоні Фріша», - повідомила вона.

Раніше «Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа» заявила, що вважає дуже сумнівним «зізнання» у шпигунстві блогера і журналіста «Радіо Свобода» Станіслава Асєєва, які показав в ефірі російський державний телеканал «Россия-24».

Журналіст Станіслав Асєєв, відомий як автор низки українських видань під псевдонімом Станіслав Васін, після початку конфлікту на Сході України залишився жити на Донбасі. Він перебуває в полоні «ДНР» з червня 2017 року. СБУ внесла його до списків заручників, які утримуються проросійськими сепаратистами на непідконтрольних Києву територіях. На ситуацію звернули увагу в ООН, у Раді Європи її взяли під свій контроль, до вимоги звільнити журналіста приєдналися Комітет захисту журналістів (США) та Союз журналістів Росії.

Джерело: Deutsche Welle