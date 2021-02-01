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    Комітети Ради проведуть закрите засідання через резонансні події у СБУ

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    Комітети Ради заслухають голову СБУ у резонансній справі про замовне вбивство - Комітети Ради проведуть закрите засідання через резонансні події у СБУ
    Комітети Ради заслухають голову СБУ у резонансній справі про замовне вбивство

    В СБУ розслідують замах на вбивство одного з керівників служби

    У понеділок, 1 лютого, відбудеться спільне закрите засідання Комітетів Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки й з питань правоохоронної діяльності щодо резонансних подій, пов’язаних зі співробітниками СБУ.

    Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

    «1 лютого 2021 року о 15:00 розпочнеться спільне закрите засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки та Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності», – йдеться у повідомленні.

    Під час засідання планується заслухати інформацію керівництва СБУ (Івана Баканова, – ред.) «щодо резонансних подій, пов’язаних зі співробітниками Служби безпеки України, та перспективи розвитку Служби».

    Нагадаємо, колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний анонсував 2 лютого пресконференцію в Брюсселі. 

    Як повідомлялося раніше, головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов повідомив про затримання полковника «Альфи» СБУ Андрія Расюка, якого підозрюють в підготовці вбивства начальника главку внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення ексзаступника голови спецслужби Дмитра Нескоромного.

    «Нескоромний оголошений у розшук, йому заборонено виїзд із України», – повідомив також Бутусов.

    Телеграм-канал «Дмитро Нескоромний» заперечує учорашні повідомлення засобів масової інформації про затримання колишнього першого заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного і його подальшу втечу в кайданках від співробітників ЦСО «А» СБУ.

    Комітети Верховної Ради з питань нацбезпеки та правоохоронний в межах парламентського контролю хочуть заслухати звіт керівництва Служби безпеки України, в тому числі голови СБУ Івана Баканова, щодо резонансних затримань співробітників спецслужби.

    Теги: СБУ вбивство розшук
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