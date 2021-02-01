Комітети Ради проведуть закрите засідання через резонансні події у СБУ
В СБУ розслідують замах на вбивство одного з керівників служби
У понеділок, 1 лютого, відбудеться спільне закрите засідання Комітетів Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки й з питань правоохоронної діяльності щодо резонансних подій, пов’язаних зі співробітниками СБУ.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
«1 лютого 2021 року о 15:00 розпочнеться спільне закрите засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки та Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності», – йдеться у повідомленні.
Під час засідання планується заслухати інформацію керівництва СБУ (Івана Баканова, – ред.) «щодо резонансних подій, пов’язаних зі співробітниками Служби безпеки України, та перспективи розвитку Служби».
Нагадаємо, колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний анонсував 2 лютого пресконференцію в Брюсселі. Як повідомлялося раніше, головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов повідомив про затримання полковника «Альфи» СБУ Андрія Расюка, якого підозрюють в підготовці вбивства начальника главку внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення ексзаступника голови спецслужби Дмитра Нескоромного. «Нескоромний оголошений у розшук, йому заборонено виїзд із України», – повідомив також Бутусов. Телеграм-канал «Дмитро Нескоромний» заперечує учорашні повідомлення засобів масової інформації про затримання колишнього першого заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного і його подальшу втечу в кайданках від співробітників ЦСО «А» СБУ. Комітети Верховної Ради з питань нацбезпеки та правоохоронний в межах парламентського контролю хочуть заслухати звіт керівництва Служби безпеки України, в тому числі голови СБУ Івана Баканова, щодо резонансних затримань співробітників спецслужби.
Нагадаємо, колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний анонсував 2 лютого пресконференцію в Брюсселі.
Як повідомлялося раніше, головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов повідомив про затримання полковника «Альфи» СБУ Андрія Расюка, якого підозрюють в підготовці вбивства начальника главку внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення ексзаступника голови спецслужби Дмитра Нескоромного.
«Нескоромний оголошений у розшук, йому заборонено виїзд із України», – повідомив також Бутусов.
Телеграм-канал «Дмитро Нескоромний» заперечує учорашні повідомлення засобів масової інформації про затримання колишнього першого заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного і його подальшу втечу в кайданках від співробітників ЦСО «А» СБУ.
Комітети Верховної Ради з питань нацбезпеки та правоохоронний в межах парламентського контролю хочуть заслухати звіт керівництва Служби безпеки України, в тому числі голови СБУ Івана Баканова, щодо резонансних затримань співробітників спецслужби.