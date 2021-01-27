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    Скандал в СБУ: втікач Нескоромний у Брюсселі анонсував пресконференцію

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    У СБУ вважають, що Дмитро Нескоромний хотів убити іншого офіцера Служби&nbsp; - Скандал в СБУ: втікач Нескоромний у Брюсселі анонсував пресконференцію
    У СБУ вважають, що Дмитро Нескоромний хотів убити іншого офіцера Служби 
    Фото: Новинарня

    Нескоромний планує розповісти журналістам про «зловживання високопоставлених представників влади» в Україні

    Колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний 2 лютого дасть пресконференцію в Брюсселі. 

    Відповідний анонс з'явився у Telegram-каналі, який нібито веде Нескоромний.

    У анонсі зазначена така назва заходу: «Колишній високопоставлений офіцер СБУ розповість про зловживання високопоставлених представників влади».

    Захід розпочнеться о 10 годині за місцевим часом (9 година за Києвом).

    Як повідомлялося раніше, головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов повідомив про затримання полковника «Альфи» СБУ Андрія Расюка, якого підозрюють в підготовці вбивства начальника главку внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення ексзаступника голови спецслужби Дмитра Нескоромного.

    «Нескоромний оголошений у розшук, йому заборонено виїзд із України», – повідомив також Бутусов.

    Телеграм-канал «Дмитро Нескоромний» заперечує учорашні повідомлення засобів масової інформації про затримання колишнього першого заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного і його подальшу втечу в кайданках від співробітників ЦСО «А» СБУ.

    Комітети Верховної Ради з питань нацбезпеки та правоохоронний в межах парламентського контролю хочуть заслухати звіт керівництва Служби безпеки України, в тому числі голови СБУ Івана Баканова, щодо резонансних затримань співробітників спецслужби.


    Теги: СБУ корупція в Україні вбивство Брюссель скандал влада розшук
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