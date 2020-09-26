Концертів не буде. У «Голосі» розказали, чи бере участь Вакарчук у виборчій кампанії



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Святослав Вакарчук

«Коли він потрібний, ми можемо його залучати». Глава штабу партії про роль Вакарчука на місцевих виборах

Керівниця штабу «Голосу» та заступниця голови партії Інна Совсун розповіла, як працює Святослав Вакарчук після складання мандату.

За словами керівниці штабу, вихід Вакарчука з «Голосу» ніяк не вплинув на фінансові можливості партії. Про це вона зазначила в інтерв’ю «Главкому».

«Здача Славою мандату збіглася з початком передвиборчої кампанії, коли мобілізувати ресурси на партію все-таки легше, ніж в міжвиборчий період. Тому, з одного боку, Слава здав мандат, а з іншого – прогресивні потенційні донори на той момент шукали, кого можна підтримати на місцевих виборах і розуміли, що єдині, кого можна підтримувати, – це «Голос».

Тому ми не побачили стрімкого падіння обсягу фінансування, скоріше, навпаки», – пояснює Совсун.

Крім того, депутатка зазначає, що Святослав Вакарчук допомагає партії збирати гроші на місцеву кампанію. Але додає, що співак концертів давати не збирається.

«У Слави попри все є висока впізнаваність і високий рівень особистої довіри, він залишається частиною партії. Тож на сьогодні ми бачимо в його особі наш ресурс, який можемо використовувати у партійній розбудові. Концертів не буде. Хоча б тому, що з ними є очевидна проблема у вигляді карантину. Цей варіант ми навіть не обговорювали, але є якісь події, куди його запрошують, і він долучається, якщо може», – зазначає заступниця голови партії.

Совсун додає, що у Святослава Вакарчука, як у засновника партії немає неформального права вето на кандидата в списку.

«Якщо йому щось буде категорично не подобатися, він може це винести на розсуд політради, і вона буде вирішувати, наскільки обґрунтованими є його закиди. Він, як і будь-який інший член партії, має можливість винести якесь суперечливе питання, наприклад, щодо балотування якогось суперечливого кандидата, і це виноситься на політраду. Але це не є правом вето, а радше правом привернути увагу», – зазначає політик.

Нагадаємо, 11 червня Святослав Вакарчук на брифінгу повідомив, що вирішив достроково скласти повноваження депутата парламенту і зайнятися освітнім проєктом. При цьому в день позачергових виборів до парламенту він назвав маячнею чутки про те, що він відмовиться від депутатського мандата після проходження його партії в Раду.

26 червня партія «Голос» на з'їзді позбавила депутатських повноважень Вакарчука.