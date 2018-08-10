Конфлікт з Канадою не завадить поставкам нафти – Саудівська Аравія



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Cаудівська Аравія проводить «надійну та довготривалу» політику того, що на постачання нафти жодним чином не впливають політичні обставини

Конфлікт через права людини між Саудівською Аравією та Канадою не матиме жодного впливу на постачання саудівською нафти до цієї північноамериканської країни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на саудівського міністра енергетики Халіда аль-Фаліха.

«Cаудівська Аравія проводить надійну та довготривалу політику того, що на постачання нафти жодним чином не впливають політичні обставини. Поточна дипломатична криза між Саудівською Аравією та Канадою не матиме жодного впливу на відносини між нафтовою компанією Saudi Aramco та її клієнтами в Канаді», - заявив міністр.

Як відомо, Саудівська Аравія, обурена канадськими вимогами випустити заарештованих активістів-правозахисників, вислала в неділю посла Канади, блокувала імпорт канадського зерна, скасувала авіарейси до Торонто та припинила усі навчальні та медичні програми в цій державі.

Також Саудівська Аравія терміново розпродає активи в Канаді.

Нещодавно глава МЗС Канади Христя Фріланд закликала владу Саудівської Аравії звільнити затриманих раніше громадських активістів.

У травні в Саудівській Аравії арештували активістів, які виступали за права жінок.