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    Конфлікт на кордоні: Киргизстан повідомив про трьох загиблих та понад 80 постраждалих

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    29 квітня стався&nbsp;конфлікт на кордоні Киргизстану і Таджикистану - Конфлікт на кордоні: Киргизстан повідомив про трьох загиблих та понад 80 постраждалих
    29 квітня стався конфлікт на кордоні Киргизстану і Таджикистану

    Одна із загиблих – дівчинка 2008 року народження

    Унаслідок стрілянини на киргизько-таджицькому кордоні загинули троє громадян Киргизстану, повідомило міністерство охорони здоров'я країни.

    «Зареєстровано три летальні випадки: два в Баткенській обласній лікарні, один в Лейлекському районі Баткенської області – дівчинка 2008 року народження померла по дорозі в лікарню», – повідомили в міністерстві охорони здоров'я.

    За даними медиків, у результаті інциденту на киргизько-таджицькому кордоні також постраждали 84 людей.

    Раніше повідомлялося про одного загиблого та 46 постраждалих.

    Нагадаємо, глави МЗС Киргизстану і Таджикистану домовилися припинити вогонь на кордоні з 20:00 за місцевим часом (17:00 за київським) 29 квітня.

    Раніше повідомлялося, що на тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного. Зокрема, таджицька сторона провела масований обстріл кількох застав, а киргизький спецназ захопив одну з прикордонних застав Таджикистану.

    Раніше стало відомо, що конфлікт на кордоні Киргизстану і Таджикистану домовилися вирішити дипломатичним шляхом. Сьогодні має пройти зустріч глав силових відомств обох країн.

    Інцидент почався в середу, 28 квітня, коли таджицькі прикордонники спробували встановити камери відеоспостереження біля пункту з розподілу води «Головний»елі Кок-Таш на території Киргизстану. Під час словесної перепалки з місцевими жителями спочатку в хід пішли камені, а потім прикордонники застосували зброю.

    Теги: смерть Киргизстан військові Таджикистан
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