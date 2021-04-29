Конфлікт на кордоні: Киргизстан повідомив про трьох загиблих та понад 80 постраждалих

Одна із загиблих – дівчинка 2008 року народження

Унаслідок стрілянини на киргизько-таджицькому кордоні загинули троє громадян Киргизстану, повідомило міністерство охорони здоров'я країни.

«Зареєстровано три летальні випадки: два в Баткенській обласній лікарні, один в Лейлекському районі Баткенської області – дівчинка 2008 року народження померла по дорозі в лікарню», – повідомили в міністерстві охорони здоров'я.

За даними медиків, у результаті інциденту на киргизько-таджицькому кордоні також постраждали 84 людей.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та 46 постраждалих.

Нагадаємо, глави МЗС Киргизстану і Таджикистану домовилися припинити вогонь на кордоні з 20:00 за місцевим часом (17:00 за київським) 29 квітня.

Раніше повідомлялося, що на тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного. Зокрема, таджицька сторона провела масований обстріл кількох застав, а киргизький спецназ захопив одну з прикордонних застав Таджикистану.

Раніше стало відомо, що конфлікт на кордоні Киргизстану і Таджикистану домовилися вирішити дипломатичним шляхом. Сьогодні має пройти зустріч глав силових відомств обох країн.

Інцидент почався в середу, 28 квітня, коли таджицькі прикордонники спробували встановити камери відеоспостереження біля пункту з розподілу води «Головний»елі Кок-Таш на території Киргизстану. Під час словесної перепалки з місцевими жителями спочатку в хід пішли камені, а потім прикордонники застосували зброю.