Конкурс на посаду голови Нацслужби здоров'я: з 17 учасників відмовилося троє



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Засловами Степанова, співбесіда з кандидатами відбуватиметься дистанційно в режимі відеоконференції

Дев'ятеро осіб підтвердили участь у відборі на посаду голови Національної служби здоров'я, - Степанов

На посаду голови Національної служби здоров’я було відібрано 17 кандидатів, які сьогодні мали проходити співбесіду, з них дев’ять - підтвердили свою участь, а троє відмовилося.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Сьогодні я буду проводити співбесіду на голову НСЗУ, інтерв’ю було запропоновано усім 17 кандидатам, яких відібрала кадрова служба з усієї кількості людей, які подали документи. Підбір кадрова служба робила на основі документів», - зазначив міністр.

За його словами, співбесіда з усіма буде відбуватися дистанційно в режимі відеоконференції.

«Із 17 учасників, станом на ранок, на 8:00, підтвердили участь дев’ять людей, відмовилися три особи, звернулися з проханням зміни часу співбесіди чотири людини, не надали будь-якої відповіді - одна людина», - додав Степанов.

Як повідомлялося раніше, міністр охорони здоров’я Максим Степанов 2 червня мав провести співбесіди з 17 кандидатами, які відповідають критеріям на посаду голови Національної служби здоров’я України.

До слова, у Міністерстві охорони здоров'я зафіксовано перший випадок коронавірусу.