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    Конкурс на посаду голови Нацслужби здоров'я: з 17 учасників відмовилося троє

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    Засловами Степанова, співбесіда з кандидатами відбуватиметься дистанційно в режимі відеоконференції - Конкурс на посаду голови Нацслужби здоров'я: з 17 учасників відмовилося троє
    Засловами Степанова, співбесіда з кандидатами відбуватиметься дистанційно в режимі відеоконференції

    Дев'ятеро осіб підтвердили участь у відборі на посаду голови Національної служби здоров'я, - Степанов

    На посаду голови Національної служби здоров’я було відібрано 17 кандидатів, які сьогодні мали проходити співбесіду, з них дев’ять - підтвердили свою участь, а троє відмовилося.

    Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Сьогодні я буду проводити співбесіду на голову НСЗУ, інтерв’ю було запропоновано усім 17 кандидатам, яких відібрала кадрова служба з усієї кількості людей, які подали документи. Підбір кадрова служба робила на основі документів», - зазначив міністр.

    За його словами, співбесіда з усіма буде відбуватися дистанційно в режимі відеоконференції.

    «Із 17 учасників, станом на ранок, на 8:00, підтвердили участь дев’ять людей, відмовилися три особи, звернулися з проханням зміни часу співбесіди чотири людини, не надали будь-якої відповіді - одна людина», - додав Степанов.

    Як повідомлялося раніше, міністр охорони здоров’я Максим Степанов 2 червня мав провести співбесіди з 17 кандидатами, які відповідають критеріям на посаду голови Національної служби здоров’я України.

    До слова, у Міністерстві охорони здоров'я зафіксовано перший випадок коронавірусу.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр конкурс документи Максим Степанов
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