Рада суддів повідомила, як працюватимуть суди в умовах воєнного стану

В Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

В Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

Вищий орган суддівського самоврядування засудив розв’язування агресивної війни Росією проти України

Рада суддів України запевнила, що в умовах воєнного стану робота судів не припинена.

«Ваше конституційне право на судовий захист не обмежено. Ніяких скорочених чи прискорених процедур здійснення правосуддя немає. Всі суди, де це можливо, якщо вони не мають значних технічних пошкоджень чи не зруйновані повністю внаслідок бомбардувань та обстрілів, працюватимуть», – йдеться у повідомленні Вищого органу суддівського самоврядування.

Водночас уся суддівська спільнота України рішуче засудила розв’язування агресивної війни Росією проти України, ведення активних бойових дій на території України, численних порушеннях прав людини, актів мародерства.

Розпочавши збройну агресію та війну проти України, Росія порушила фундаментальні норми та принципи міжнародного права, низку двосторонніх та багатьох договорів та угод, наголосила Рада суддів України.