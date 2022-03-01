Членів дипмісії Росії при ООН висилають зі США

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя назвав висилку дипломатів РФ «грубим порушенням» угоди ООН зі США

Російські дипломати зловжили своїми привілеями проживання у Сполучених Штатах, беручи участь у шпигунській діяльності

Сполучені Штати Америки наказали 12 членам дипломатичної місії Росії при ООН залишити США до 7 березня. Їх звинуватили в тому, що вони є «оперативниками розвідки», які займаються шпигунством. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У місії США при ООН заявили, що дипломати, яким було наказано залишити країну, «зловжили своїми привілеями проживання у Сполучених Штатах, беручи участь у шпигунській діяльності, яка завдає шкоди нашій національній безпеці».

Місія заявила, що висилка «розроблялася протягом кількох місяців» і відповідала угоді Сполучених Штатів з Організацією Об’єднаних Націй як приймаючої сторони ООН.

Висилку було вперше підтверджено заступником посла США Річардом Міллсом.

«Ті дипломати, яких попросили залишити Сполучені Штати, займалися діяльністю, яка не відповідала їхнім обов’язкам і зобов’язанням як дипломатів», – заявив Міллс Раді Безпеки ООН.

Міллс сказав, що їх попросили покинути США, «щоб вони не завдали шкоди національній безпеці приймаючої країни», додавши, що рішення було ухвалено у повній відповідності до угоди штаб-квартири ООН.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя назвав це «грубим порушенням» угоди ООН зі США як приймаючої сторони Організації Об’єднаних Націй, і порушенням Віденської конвенції, що регулює дипломатичні відносини.

Посол Росії в США назвав висилку «ворожим кроком» і заявив, що Москва «повністю відкидає» претензії США.

Про цей крок було оголошено того ж дня, коли Генасамблея ООН розпочала позачергові дебати щодо резолюції про «агресію» Москви в Україні.

Формулювання необов’язкової резолюції було пом’якшене, щоб спробувати залучити максимальну підтримку. Формулювання, що ООН «рішуче засуджує» російську агресію, замінили на «жалкує».

Постійний представник України в ООН закликав країни підтримати резолюцію. «Якщо Україна не виживе, ООН не виживе. Не майте ілюзій», – сказав Сергій Кислиця.

Прихильники резолюції сподіваються, що за неї проголосують щонайменше 100 осіб, хоча очікується, що країни, включаючи Сирію, Китай, Кубу та Індію, або підтримають Росію, або утримаються.

Раніше постійний представник Росії при Організації об'єднаних націй Василь Небензя під час засідання Ради безпеки ООН щодо України заявив, що події в Україні не можна називати війною, це спеціальна військова операція.

Нагадаємо, обстріл України російськими військами розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.