Конституційний суд Молдови визнав неконституційним рішення парламенту про надзвичайний стан

В очікуванні рішення КС під стінами суду проходила демонстрація

Рішення відкриває можливість для розпуску парламенту й проведення позачергових парламентських виборів

Конституційний суд Молдови визнав неконституційним рішення парламенту Молдови щодо надзвичайного стану у республіці, частково підтримавши звернення депутатів Октавіана Цику та Серджіу Литвиненко, передає кореспондент «Главкому».

Це рішення відкриває можливість для розпуску парламенту й проведення позачергових парламентських виборів.

Зазначиимо, щло коаліція під головуванням соціалістів оскаржувала законність призначення голови КС Домніки Манолє, намагаючись уникнути розпуску.

Президентка Санду звернулась в КС після того, як парламент не призначив тричі кандидата на пост голови уряду.

Сьогодні в очікуванні рішення КС під стінами суду проходила демонстрація. Протестанти скандували «Перемога» та «Вибори».