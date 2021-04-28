Конституційний суд Молдови визнав неконституційним рішення парламенту про надзвичайний стан
Рішення відкриває можливість для розпуску парламенту й проведення позачергових парламентських виборів
Конституційний суд Молдови визнав неконституційним рішення парламенту Молдови щодо надзвичайного стану у республіці, частково підтримавши звернення депутатів Октавіана Цику та Серджіу Литвиненко, передає кореспондент «Главкому».
Це рішення відкриває можливість для розпуску парламенту й проведення позачергових парламентських виборів.
Зазначиимо, щло коаліція під головуванням соціалістів оскаржувала законність призначення голови КС Домніки Манолє, намагаючись уникнути розпуску.
Президентка Санду звернулась в КС після того, як парламент не призначив тричі кандидата на пост голови уряду.
Сьогодні в очікуванні рішення КС під стінами суду проходила демонстрація. Протестанти скандували «Перемога» та «Вибори».
Нагадаємо, депутати з партії Санду «Дія та солідарність» оскаржили запровадження надзвичайного стану у Конституційному суді.
Як повідомлялося, Санду скликала Радбез через загрозу повалення конституційного ладу Молдови.