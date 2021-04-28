  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Конституційний суд Молдови визнав неконституційним рішення парламенту про надзвичайний стан

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В очікуванні рішення КС під стінами суду проходила демонстрація - Конституційний суд Молдови визнав неконституційним рішення парламенту про надзвичайний стан
    В очікуванні рішення КС під стінами суду проходила демонстрація

    Рішення відкриває можливість для розпуску парламенту й проведення позачергових парламентських виборів

    Конституційний суд Молдови визнав неконституційним рішення парламенту Молдови щодо надзвичайного стану у республіці, частково підтримавши звернення депутатів Октавіана Цику та Серджіу Литвиненко, передає кореспондент «Главкому».

    Це рішення відкриває можливість для розпуску парламенту й проведення позачергових парламентських виборів.

    Зазначиимо, щло коаліція під головуванням соціалістів оскаржувала законність призначення голови КС Домніки Манолє, намагаючись уникнути розпуску.

    Президентка Санду звернулась в КС після того, як парламент не призначив тричі кандидата на пост голови уряду.

    Сьогодні в очікуванні рішення КС під стінами суду проходила демонстрація. Протестанти скандували «Перемога» та «Вибори».

    179212709_942903856512764_3672288130559881887_n
    Теги: коаліція суд вибори Молдова Конституційний суд парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies