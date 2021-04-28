Викрадення Чауса: представники посольства України в Молдові проігнорували засідання комісії

У справі викрадення Чауса неодноразово було заслухано міністра внутрішніх справ Молдови

У Молдові члени парламентської комісії для з’ясування обставин викрадення українського судді Миколи Чауса знову зібралися 27 квітня. Проте на засідання не з'явилися представники посольства України в Республіці Молдова, пише nokta.md.

Зазначається, що в справі викрадення Чауса неодноразово було заслухано міністра внутрішніх справ Молдови Павла Войка.

«Він розповів нам більш детальну інформацію про поточну ситуацію в цій справі, не торкаючись того, що пов’язано із секретами розслідування», – сказав на брифінгу для преси депутат платформи DA Василь Настасе.

«На засідання комісії 27 квітня повинні були прибути представники посольства України в Республіці Молдова, чи то посол, чи то інший представник. Однак ніхто не прийшов, причину ми не знаємо, але ми неодноразово просили когось із представників посольства приїхати», – додав Нестасе.

Депутат також зазначив, що Комісія запропонує внести зміни в чинні правові норми, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

Зазначимо, за версією молдовських правоохоронців, екссуддю Чауса вивезли в Україну. Натомість генеральний прокурор України Ірина Венедіктова не знає, де зараз перебуває Чаус.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо про викрадення судді Миколи Чауса в Кишиневі групою невідомих озброєних чоловіків. Згодом ЗМІ Молдови заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Розслідувачі RISE Moldova та «Слідство.Інфо» повідомили, що, за їхніми даними, група українців, яких молдовські правоохоронці перевіряють на причетність до викрадення судді Миколи Чауса, пов’язані з українськими спецслужбами та силовиками.

За даними журналіста Юрія Бутусова, викраденням Чауса займалися працівники ГУР Міноборони України. Бутусов повідомив, що 9 квітня посол України в Молдові був запрошений в МЗС Молдови, де державний секретар Думітру Соколан передав офіційну ноту. Молдова попросила зняти дипломатичний імунітет з військового аташе при посольстві України пана Сметанюка з метою його кримінального переслідування та притягнення до відповідальності. Молдовська поліція вважає на підставі доказів, що вивезення Чауса здійснювалося на машині військового аташе України в Молдові.

Зазначимо, що наразі українські правоохоронці не розслідують викрадення екссудді Чауса.

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