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    ДБР відкрило справу щодо кримської нерухомості голови Конституційного суду

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    <div class="alt">Голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз</div> <div class="copy"></div> - ДБР відкрило справу щодо кримської нерухомості голови Конституційного суду
    Голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз
    Колаж: Схеми

    Справа ведеться за статями про державну зраду та незаконне відчуження земельної ділянки на території Криму за законами РФ

    Слідчими Державного бюро розслідувань розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненому групою осіб, а також державної зради головою Конституційного суду України Олександра Тупицького. Про це повідомив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.

    «За попередньою інформацією, голова КСУ у липні 2018 року, у складі групи осіб, самовільно зайняв не відведену йому у встановленому законодавством України порядку земельну ділянку та уклав правочин, яким визнав повноваження у посадових осіб органів РФ на внесення записів про відчуження української земельної ділянки та віднесення її до категорії тих, що підпадають під юрисдикцію РФ», - йдеться в повідомленні на сайті ДБР.

    Таким чином він можливо вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, державній та економічній безпеці України, що кваліфікуються за ч. 2 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 111 КК України.

    Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

    Напередодні стало відомо, що Держбюро розслідувань викликало на допит голову Конституційного суду Олександра Тупицького. Сам голова КСУ заявив, що на допит йти не збирається. 

    Журналісти дізналися, що голова Конституційного суду не задекларував землю в окупованому Криму.

    Також ЗМІ повідомили, що голова КСУ Тупицький і директор НАБУ Ситник приховали операції з нерухомістю в окупованому Криму.

    Між іншим, чоловік іншої судді Конституційного суду придбав елітне житло за 13 мільйонів

    30 жовтня голова КСУ Тупицький повідомив, що просить особистої зустрічі з Зеленським.


    Крим НАБУ Конституційний суд допит житло розслідування Державне бюро розслідувань окуповані території державна зрада
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