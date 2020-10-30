Держбюро розслідувань викликало на допит голову Конституційного суду



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Голову Конституційного суду Олександра Тупицького викликано для допиту на 2 листопада

Голова Конституційного суду перевіряється слідчим шляхом на участь у злочинній організації

Державне бюро розслідувань викликало голову Конституційного суду Олександра Тупицького на допит щодо можливої участі у злочинній організації.

Відповідну інформацію розміщено на сайті ДБР.

«Слідчими ДБР розслідується низка кримінальних проваджень у яких слідчим шляхом перевіряється голова Конституційного суду України до вчинення злочинів у складі злочинної організації», – повідомив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.

Зазначається, що під час досудового розслідування досліджується вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів.

«Голова КСУ перевіряється слідчим шляхом на участь у злочинній організації, вчинюваних у її складі злочинах, а також у вжитті заходів до приховування злочинів», – додають у ДБР.

З цією метою слідчим Державного бюро розслідувань голову Конституційного суду Олександра Тупицького викликано для допиту на 2 листопада.

Нагадаємо, голова Конституційного суду не задекларував землю в окупованому Криму.

Нагадаємо, ввечері 29 жовтня Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) повернуло доступ до єдиного реєстру електронних декларацій після відповідного розпорядження Кабінету міністрів.

Президент Зеленський ввечері 29 жовтня повідомив, що найближчим часом у Верховну Раду буде внесено невідкладний законопроєкт про відновлення доброчесності Конституційного суду України.

Документ буде реакцією на рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування.

Також Зеленський доручив правоохоронцям перевірити скандальне рішення Конституційного суду.

Крім того, під час засідання РНБО Зеленський дав обіцянку, що система е-декларування буде працювати.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що скандал навколо скасування е-декларацій не стане причиною скасування безвізу з Євросоюзом.