Конституційний суд сьогодні продовжить засідання щодо розпуску Ради



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Засідання Конституційного суду

Засідання має розпочатися о 10 годині

Велика палата Конституційного Суду України планує продовжити розгляд справи про конституційність указу Президента України Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради у вівторок, 18 червня. Про це йдеться у порядку денному КСУ.

«18 червня 2019 року, вівторок. Продовження розгляду справи за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України

«Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів», - вказано у повідомленні.

Як зазначається, це буде закрита частина пленарного засідання.Початок засідання о 10:00.

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ №303 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня до Конституційного суду було направлено подання з підписами 62 народних депутатів про неконституційність указу президента про дострокове припинення повноважень ВР.