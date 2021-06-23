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    За 7 років Коболєв перетворив «Нафтогаз» в іноземне представництво – експерт

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    За 7 років Коболєв перетворив «Нафтогаз» в іноземне представництво – експерт

    «Найближчим часом вся країна ще дізнається про «царські» замашки цього екс-глави»

    Звільнення Коболєва і подальша реакція на це США і ЄС показали наскільки суверенітет України став обмеженим. Фактично, Україна стала країною, в якій влада не може управляти власним держпідприємством.

    Про це в Facebook написав виконавчий директор Київської школи державного управління Віктор Андрусів, повідомляє Delo.

    «За 7 років управління «Нафтогазом» Коболєв перетворив його в іноземне представництво в обмін на мандат глави. Найближчим часом вся країна ще дізнається про «царські» замашки цього екс-глави, яким і Бакай б позаздрив. А поки витрачені їм мільйони на лобістів продовжують підривати НАК і довіру до нього», – зазначив Андрусів.

    Він підкреслив, що в найближчі дні уряд і Зеленський знову опиняться в складній ситуації, коли їм дадуть зрозуміти, що керувати в нашій державі вони можуть тільки там, де їм дозволяють.

    «За моєю інформацією, ми будемо спостерігати таку ситуацію:

    1. Наглядова рада в четвер-п'ятницю висловить недовіру і спробує звільнити Юрія Вітренка.

    2. Західні посли і політики відразу підтримають це рішення, і будуть вимагати погодитися з ним уряд.

    3. Буде запропонований компроміс – призначити тимчасово виконуючим обов'язки Отто Ватерландера, протеже Коболєва. Який повинен покерувати «Нафтогазом» до завершення конкурсу на нового голови, а заодно і конкурс виграти», – пише експерт.

    На його думку, цей компроміс буде підкріплений ультиматумами по лінії підтримки України щодо війни на Донбасі.

    «Ця ситуація стане хорошим уроком і майстер-класом для наївних, які думають, що в політиці романтика важливіше прагматизму. А також тестом на те, влада у нас «весільний генерал» чи ні», – зазначив Віктор Андрусів.

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    Теги: Нафтогаз України Андрій Коболєв уряд влада
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    За 7 років Коболєв перетворив «Нафтогаз» в іноземне представництво – експерт