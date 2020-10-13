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    Контрольний пункт «Станиця Луганська» тимчасово закриють з 15 жовтня

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    Прикордонники зазначають, що можливе продовження карантинних заходів - Контрольний пункт «Станиця Луганська» тимчасово закриють з 15 жовтня
    Прикордонники зазначають, що можливе продовження карантинних заходів

    Пункт не працюватиме до 31 жовтня через карантин

    Контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» тимчасово закриють з 15 до 31 жовтня у зв'зку з карантином. Про це повідомили в штабі ООС у коментарі громадській організації Донбас SOS.

    «КПВВ «Станиця Луганська» закривають на проїзд з 15 по 31 жовтня. Рух через лінію розмежування буде зупинено у зв'язку з карантином», – йдеться в повідомленні.

    Також зазначається, що можливе продовження карантинних заходів.

    Як повідомлялося, 5 жовтня пункт пропуску Станиця Луганська відновив роботу після задимлення від пожеж.

    Луганщина КПВВ карантин
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