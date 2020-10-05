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    Пункт пропуску Станиця Луганська відновлює роботу

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    <span>1 жовтня КПВВ тимчасово закрили у зв&rsquo;язку з масштабною пожежею на Луганщині</span> - Пункт пропуску Станиця Луганська відновлює роботу
    1 жовтня КПВВ тимчасово закрили у зв’язку з масштабною пожежею на Луганщині
    Фото: ДПСУ

    Пункт пропуску не працював кілька діб через масштабні пожежі на Луганщині

    Сьогодні відновлює роботу контрольний пункт в’їзду-виїзду Станиця Луганська, робота якого була призупинена в зв’язку з масштабними пожежами, що тривають на Луганщині.

    Про це повідомляє на сторінці Фейсбуці пресслужба Командування ООС.

    «За рішенням командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, сьогодні, 5 жовтня, о 9 годині ранку відновлює роботу контрольний пункт в’їзду-виїзду Станиця Луганська. КПВВ функціонуватиме за осіннім графіком – щоденно з 07.00 до 18.30», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, у зв’язку із виникненням пожежі поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду в Станиці Луганській, що супроводжувалася звуками, характерними при детонації боєприпасів, за рішенням командувача Об’єднаних сил 1 жовтня із 11.30 призупинено роботу КПВВ.

    Пропуск громадян до тимчасово окупованої території не здійснювався.

    Нагадаємо, в Луганській області 30 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі. Вогонь дуже близько підійшов до КПВВ, пункт пропуску не працював кілька діб. 

    Станом на ранок 5 жовтня рятувальники ліквідували на Луганщині ще два осередки пожеж.

    Луганщина пункт пропуску КПВВ робота
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