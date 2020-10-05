Пункт пропуску Станиця Луганська відновлює роботу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

1 жовтня КПВВ тимчасово закрили у зв’язку з масштабною пожежею на Луганщині Фото: ДПСУ

Пункт пропуску не працював кілька діб через масштабні пожежі на Луганщині

Сьогодні відновлює роботу контрольний пункт в’їзду-виїзду Станиця Луганська, робота якого була призупинена в зв’язку з масштабними пожежами, що тривають на Луганщині.

Про це повідомляє на сторінці Фейсбуці пресслужба Командування ООС.

«За рішенням командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, сьогодні, 5 жовтня, о 9 годині ранку відновлює роботу контрольний пункт в’їзду-виїзду Станиця Луганська. КПВВ функціонуватиме за осіннім графіком – щоденно з 07.00 до 18.30», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у зв’язку із виникненням пожежі поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду в Станиці Луганській, що супроводжувалася звуками, характерними при детонації боєприпасів, за рішенням командувача Об’єднаних сил 1 жовтня із 11.30 призупинено роботу КПВВ.

Пропуск громадян до тимчасово окупованої території не здійснювався.

Нагадаємо, в Луганській області 30 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі. Вогонь дуже близько підійшов до КПВВ, пункт пропуску не працював кілька діб.

Станом на ранок 5 жовтня рятувальники ліквідували на Луганщині ще два осередки пожеж.