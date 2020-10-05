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    Окупанти на Донбсі обстріляли українських захисників з гранатомета

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    Бойових втрат у лавах наших військових нема, - штаб ООС - Окупанти на Донбсі обстріляли українських захисників з гранатомета
    Бойових втрат у лавах наших військових нема, - штаб ООС

    Бойовики обстріляли українських військових поблизу селища Новолуганське

    Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 5 жовтня, обстріляли українських захисників з підствольного гранатомета поблизу населеного пункту Новолуганське. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Зазначається, що постріл був неприцільним, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

    «Окрім того, військовослужбовці Збройних сил гасять пожежі у районі населеного пункту Шуми на Донеччині. Так, один осередок загоряння вже ліквідовано, гасіння іншого триває», – йдеться у повідомленні.

    У штабі інформують, що також військові допомагають жителям Луганщині долати наслідки пожеж, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Зокрема, у населеному пункті Воронове наші захисники допомагають місцевим розбирати завали у зруйнованих вогнем приватних будинках та на об’єктах селищної інфраструктури.

    У пресцентрі нагадують, що відсьогодні, за рішенням Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, відновлено роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська».

    «КПВВ функціонуватиме за осіннім графіком – щоденно з 07.00 до 18.30», – повідомляють військові.

    До слова, минулої доби, 4 жовтня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі.

    Як повідомлялося, українські військові отримали модернізовані «Булати».

    Нагадаємо, український дипломат назвав єдину умову силового звільнення Донбасу.

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