Окупанти на Донбсі обстріляли українських захисників з гранатомета



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Бойових втрат у лавах наших військових нема, - штаб ООС

Бойовики обстріляли українських військових поблизу селища Новолуганське

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 5 жовтня, обстріляли українських захисників з підствольного гранатомета поблизу населеного пункту Новолуганське. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що постріл був неприцільним, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

«Окрім того, військовослужбовці Збройних сил гасять пожежі у районі населеного пункту Шуми на Донеччині. Так, один осередок загоряння вже ліквідовано, гасіння іншого триває», – йдеться у повідомленні.

У штабі інформують, що також військові допомагають жителям Луганщині долати наслідки пожеж, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Зокрема, у населеному пункті Воронове наші захисники допомагають місцевим розбирати завали у зруйнованих вогнем приватних будинках та на об’єктах селищної інфраструктури.

У пресцентрі нагадують, що відсьогодні, за рішенням Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, відновлено роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська».

«КПВВ функціонуватиме за осіннім графіком – щоденно з 07.00 до 18.30», – повідомляють військові.

До слова, минулої доби, 4 жовтня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Як повідомлялося, українські військові отримали модернізовані «Булати».

Нагадаємо, український дипломат назвав єдину умову силового звільнення Донбасу.