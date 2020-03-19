Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ під час передачі секретної інформації у сфері кораблебудування
Мешканець Миколаївщини з власної ініціативи встановив контакт із представниками ФСБ РФ для передання секретних даних за гроші
Контррозвідка Служби безпеки України викрила та блокувала спробу незаконної передачі російським спецслужбам інформації з обмеженим доступом щодо технічних розробок суднобудівної галузі нашої держави. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Миколаївщини з власної ініціативи встановив контакт з представниками ФСБ РФ для передачі секретних даних за гроші.
За завданням кураторів агент збирав таємну інформацію про діяльність одного з провідних підприємств кораблебудування, зокрема його технічні розробки.
Співробітники СБУ задокументували контакти фігуранта з представниками спецслужб РФ.
Правоохоронці затримали агента на спробі незаконної передачі електронними каналами зв’язку зібраних ним розвідувальних даних.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчі дії.