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    Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ під час передачі секретної інформації у сфері кораблебудування

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    Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ під час передачі секретної інформації у сфері кораблебудування
    Фото: пресцентр СБУ

    Мешканець Миколаївщини з власної ініціативи встановив контакт із представниками ФСБ РФ для передання секретних даних за гроші

    Контррозвідка Служби безпеки України викрила та блокувала спробу незаконної передачі російським спецслужбам інформації з обмеженим доступом щодо технічних розробок суднобудівної галузі нашої держави. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Миколаївщини з власної ініціативи встановив контакт з представниками ФСБ РФ для передачі секретних даних за гроші.

    За завданням кураторів агент збирав таємну інформацію про діяльність одного з провідних підприємств кораблебудування, зокрема його технічні розробки.

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    Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ під час передачі секретної інформації у сфері кораблебудування
    Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ під час передачі секретної інформації у сфері кораблебудування
    Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ під час передачі секретної інформації у сфері кораблебудування
    Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ під час передачі секретної інформації у сфері кораблебудування
    Фото: пресцентр СБУ

    Співробітники СБУ задокументували контакти фігуранта з представниками спецслужб РФ.

    Правоохоронці затримали агента на спробі незаконної передачі електронними каналами зв’язку зібраних ним розвідувальних даних.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

    Тривають невідкладні слідчі дії.

    СБУ ФСБ гроші Миколаївщина державна зрада
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