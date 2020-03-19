Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ під час передачі секретної інформації у сфері кораблебудування



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Фото: пресцентр СБУ

Мешканець Миколаївщини з власної ініціативи встановив контакт із представниками ФСБ РФ для передання секретних даних за гроші

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та блокувала спробу незаконної передачі російським спецслужбам інформації з обмеженим доступом щодо технічних розробок суднобудівної галузі нашої держави. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Миколаївщини з власної ініціативи встановив контакт з представниками ФСБ РФ для передачі секретних даних за гроші.

За завданням кураторів агент збирав таємну інформацію про діяльність одного з провідних підприємств кораблебудування, зокрема його технічні розробки.

Співробітники СБУ задокументували контакти фігуранта з представниками спецслужб РФ.

Правоохоронці затримали агента на спробі незаконної передачі електронними каналами зв’язку зібраних ним розвідувальних даних.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.