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    У Дніпрі судитимуть фейкових співробітників СБУ, які вимагали у підприємця $300 тис.

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    У Дніпрі судитимуть фейкових співробітників СБУ, які вимагали у підприємця $300 тис.
    Фото: пресцентр СБУ

    Аби змусити бізнесмена до «співпраці», зловмисники погрожували розправою над його рідними

    У Дніпрі судитимуть зловмисників, які від виглядом співробітників СБУ тероризували приватних підприємців та вимагали від одного з них $300 тис.  за «співпрацю». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    «Головним управлінням внутрішньої безпеки СБ України спільно зі слідчими-детективами поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області розкрито злочинну діяльність організованого угруповання із Дніпра, учасники якого тероризували місцевих приватних підприємців», – сказано у повідомленні.

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    У Дніпрі судитимуть фейкових співробітників СБУ, які вимагали у підприємця $300 тис.
    У Дніпрі судитимуть фейкових співробітників СБУ, які вимагали у підприємця $300 тис.
    У Дніпрі судитимуть фейкових співробітників СБУ, які вимагали у підприємця $300 тис.
    У Дніпрі судитимуть фейкових співробітників СБУ, які вимагали у підприємця $300 тис.
    У Дніпрі судитимуть фейкових співробітників СБУ, які вимагали у підприємця $300 тис.
    У Дніпрі судитимуть фейкових співробітників СБУ, які вимагали у підприємця $300 тис.
    Фото: пресцентр СБУ

    Наразі за матеріалами СБУ завершене досудове розслідування, справу скеровано до суду. Дії учасників угруповання кваліфіковано за ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене за попередньою змовою з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень), ч. 1 ст. 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України.

    У разі доведення вини їм загрожує до семи років позбавлення волі.

    Нагадаємо, діяльність групи правоохоронці блокували у вересні минулого року. Так, вдаючи із себе співробітників Служби безпеки, а також представляючись «злодіями в законі», кримінальники вимагали у комерсанта $300 тис. та передати їм правоустановчі документи на майно. Аби змусити підприємця до «співпраці», зловмисники погрожували розправою над його рідними.

    СБУ документи розслідування
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