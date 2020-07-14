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    Кораблі НАТО увійшли в Чорне море для навчань з Україною і Болгарією

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    Кораблі НАТО увійшли в Чорне море для навчань з Україною і Болгарією
    Фото: mc.nato.int

    Крім патрулювання морської безпеки у міжнародних водах, навчання допоможуть покращити взаємодію між союзниками та регіональними партнерами

    У Чорне море увійшли кораблі Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) і Постійної протимінної групи НАТО (SNMCMG2), які братимуть участь у двох регіональних навчаннях, організованих флотами Болгарії та України. Про це у вівторок, 14 липня, повідомила пресслужба Об'єднаного командування ВМС НАТО. 

    Відзначається, що група SNMG2 прибула в Чорне море 9 липня і складається з трьох фрегатів з Іспанії, Румунії та Туреччини на чолі з контр-адміралом Мануелем Агірре з ВМС Іспанії, з іспанським фрегатом Alvaro de Bazan (F-101) в якості флагмана. 

    «Незважаючи на пандемію, SNMG2 виконує програму заходів, запланованих на багато місяців уперед. Цей візит у Чорне море, перший з моменту, коли я прийняв командування, відповідає напрямку морського командування НАТО і є ще одним прикладом постійних регіональних зобов'язань НАТО з нашими союзниками і партнерами», - сказав командувач SNMG2. 

    Судна SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra і ITS Gaeta 7 липня вийшли в Чорне море, де до них приєднався румунський тральщик і з яким вони 10 липня прибули в Бургас. 

    «З трьома країнами-союзниками, Болгарією, Румунією та Туреччиною і двома регіональними партнерами, Україною і Грузією, що межують з Чорним морем, регулярно зустрічається Постійна військово-морська група в регіоні. Крім проведення патрулювання морської безпеки в міжнародних водах, ці два навчання допоможуть підвищити сумісність між союзниками і регіональними партнерами», - йдеться в заяві. 

    Заплановані візити до Болгарії і України найближчими днями.

    Також нагадаємо, що ці кораблі НАТО проведуть навчання біля Одеси

     

    Чорне море НАТО військові навчання ВМС
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