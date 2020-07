Кораблі НАТО увійшли в Чорне море для навчань з Україною і Болгарією

Крім патрулювання морської безпеки у міжнародних водах, навчання допоможуть покращити взаємодію між союзниками та регіональними партнерами

У Чорне море увійшли кораблі Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) і Постійної протимінної групи НАТО (SNMCMG2), які братимуть участь у двох регіональних навчаннях, організованих флотами Болгарії та України. Про це у вівторок, 14 липня, повідомила пресслужба Об'єднаного командування ВМС НАТО.

Відзначається, що група SNMG2 прибула в Чорне море 9 липня і складається з трьох фрегатів з Іспанії, Румунії та Туреччини на чолі з контр-адміралом Мануелем Агірре з ВМС Іспанії, з іспанським фрегатом Alvaro de Bazan (F-101) в якості флагмана.

