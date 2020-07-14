Кораблі НАТО увійшли в Чорне море для навчань з Україною і Болгарією



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Фото: mc.nato.int

Крім патрулювання морської безпеки у міжнародних водах, навчання допоможуть покращити взаємодію між союзниками та регіональними партнерами

У Чорне море увійшли кораблі Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) і Постійної протимінної групи НАТО (SNMCMG2), які братимуть участь у двох регіональних навчаннях, організованих флотами Болгарії та України. Про це у вівторок, 14 липня, повідомила пресслужба Об'єднаного командування ВМС НАТО.

Відзначається, що група SNMG2 прибула в Чорне море 9 липня і складається з трьох фрегатів з Іспанії, Румунії та Туреччини на чолі з контр-адміралом Мануелем Агірре з ВМС Іспанії, з іспанським фрегатом Alvaro de Bazan (F-101) в якості флагмана.

Two of our Standing NATO Naval Groups have entered the Black Sea for the second time this year



Read more: https://t.co/OAzKbAGB3q@COM_SNMCMG2 @COM_SNMG2 #StrongerTogether pic.twitter.com/j1CSqpHrRR — NATO Maritime Command (@NATO_MARCOM) July 14, 2020

«Незважаючи на пандемію, SNMG2 виконує програму заходів, запланованих на багато місяців уперед. Цей візит у Чорне море, перший з моменту, коли я прийняв командування, відповідає напрямку морського командування НАТО і є ще одним прикладом постійних регіональних зобов'язань НАТО з нашими союзниками і партнерами», - сказав командувач SNMG2.

Судна SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra і ITS Gaeta 7 липня вийшли в Чорне море, де до них приєднався румунський тральщик і з яким вони 10 липня прибули в Бургас.

Standing NATO Maritime Group 2 enters the Black Sea: Flagship of @nato @COM_SNMG2, Alvaro de Bazán class @Armada_esp AEGIS frigate ESPS Alvaro de Bazán F101 transited Bosphorus towards the Black Sea. pic.twitter.com/xm0iuqzXxm — Yörük Işık (@YorukIsik) July 9, 2020

«З трьома країнами-союзниками, Болгарією, Румунією та Туреччиною і двома регіональними партнерами, Україною і Грузією, що межують з Чорним морем, регулярно зустрічається Постійна військово-морська група в регіоні. Крім проведення патрулювання морської безпеки в міжнародних водах, ці два навчання допоможуть підвищити сумісність між союзниками і регіональними партнерами», - йдеться в заяві.

Заплановані візити до Болгарії і України найближчими днями.

Також нагадаємо, що ці кораблі НАТО проведуть навчання біля Одеси.