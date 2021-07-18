Кораблі США залишили Чорне море після навчань Sea Breeze 2021
Обидва кораблі розпочали регулярний плановий похід на південь від Чорного моря до Середземного моря
Ракетний винищувач ВМС США класу Arleigh Burk USS Ross та транспортно-десантний корабель USNS Yuma залишили Чорне море, після участі у військових навчаннях Sea Breeze 2021. Про це повідомляє командування ВМС США в Європі та Африці.
Обидва кораблі розпочали регулярний плановий похід на південь від Чорного моря до Середземного моря після завершення морських операцій та навчань разом з союзниками та партнерами НАТО, 16 липня 2021 року.
Під час навчань Ross разом з кораблями з України, Болгарії, Грузії, Італії, Румунії, Туреччини та Великої Британії працювали разом для покращення інтеграції сил та морського маневрування.
«Беручи участь у навчаннях Sea Breeze та Breeze, ми змогли продемонструвати нашу спільну відданість безпеці Чорноморського регіону, разом з нашими союзниками по НАТО та партнерами», – зазначив командувач Ross Джон Д.Джон.
Як уже повідомлялося, в Одесі завершилися наймасштабніші за свою історію міжнародні навчання Sea Breeze-2021. У них взяли участь представники майже 30 країн, до 5 тис. чоловік особового складу, 24 корабля, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд. Також у навчаннях, які стартували 18 червня, брали участь есмінець HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 і американський ракетний есмінець USS Ross.
Раніше стало відомо, що військові РФ мали намір посилити угруповання кораблів в акваторії Чорного моря на тлі навчань Sea Breeze-2021. Згодом надійшли повідомлення, що Путін вигнав у море усі кораблі Чорноморського флоту РФ, щоб «подивитися» Sea Breeze.
Також понад 10 літаків російських військових літаків проводили маневри над Чорним морем, де відбувалися міжнародні навчання за участю українських військово-морських сил.
Перед цим, 23 червня, Росія заявила про порушення «російського кордону» британським есмінцем Defender біля мису Фіолент в окупованому Криму. Йшлося про ведення росіянами вогню з метою попередження, у т.ч. із застосуванням бойової авіації.
Натомість міноборони Британії заявило, що корабель був у водах України. Український посол у Лондоні Вадим Пристайко сказав, що есмінець Defender перебував у тих водах на запрошення України і був там бажаним гостем.
29 червня Нідерланди звинуватили РФ в «агресивних діях» біля окупованого Криму.
Втім, під час проведення навчань російські війська не заважали Sea Breeze та кораблям країн НАТО і їх партнерів. Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі.