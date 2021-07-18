Захоплену зброю одразу ж викинули: в Держприкордонслужбі прокоментували вчорашній інцидент

Українські військові не змогли застосувати зброю для захисту від неозброєних нападників

Особи, що вночі напали на прикордонників на ділянці українсько-російського кордону в Сумській області, викинули захоплену ними зброю неподалік місця інциденту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка.

«Нападники завдали тілесних ушкоджень двом прикордонникам, які були у складі прикордонного загону. На жаль, заволоділи табельною зброєю, проте на щастя спільно з поліцією зброя була знайдена та повернута... Попередньо, нападники не були озброєні, проте їхні дії були такими, що військові не змогли застосувати зброю, щоб забезпечити своє життя», – сказав Демченко.

Наразі пошуки нападників шукають.

Крім того, місцеве сумське видання Sumy Today пише, що до нападу нібито можуть бути причетними працівники Служби безпеки України. За словами Демченка, прикордонна служба такої інформації не має, а в СБУ відповіли, що наразі ці дані перевіряються.

Як повідомлялося раніше, на українсько-російській ділянці державного кордону вночі, 18 липня, троє невідомих вчинили напад на прикордонний наряд, під час якого двоє прикордонників отримали тілесні ушкодження. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю. На місце події вибув очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. На сайті відомства напад назвали «спробою залякування».