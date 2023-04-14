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Жбурнув кілька яєць у короля Чарльза ІІІ. Суд у Британії виніс вирок 23-річному студенту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Жбурнув кілька яєць у короля Чарльза ІІІ. Суд у Британії виніс вирок 23-річному студенту
Інцидент стався у листопаді 2022 року
фото ілюстративне

Патріку Теллвелу присудили 100 годин неоплачуваної роботи

У Великій Британії засудили 23-річного студента Патріка Теллвела, який кинув кілька яєць у британського короля Чарльза ІІІ. Його визнали винним у «загрозливій поведінці». Про це повідомляє Reuters.

Судова інстанція призначила йому громадські роботи. Йдеться про 100 годин неоплачуваної роботи.

Представниця Королівської прокурорської служби наголосила на тому, що Теллвел не виявив жодного каяття після арешту. З її слів, він продовжував захищати свій «намір жбурнути яйцями Його Величність Короля».

Нагадаємо, інцидент стався у листопаді 2022 року. Тоді британський король та королева-консорт Камілла вітали в Йорку керівництво міста. Вони брали участь у церемонії відкриття пам'ятника королеві Єлизаветі II, першій після її смерті. У короля жбурнули кілька яєць.

Порушником громадського спокою й виявився Патрик Теллвел. Його одразу затримали. Кілька співробітників правоохоронних структур утримували підозрюваного на землі за тимчасовою огорожею. Хлопець у цей момент вигукував: «Ця країна була побудована на крові рабів».

На суді Теллвел відмовився визнавати свою провину. Він під час засідання заявив, що жбурнув у британського короля яйця, «тому що він на це заслуговує».

У грудні Чальза III, який відвідав місто Лутон у Бедфордширі, знову вирішили атакувати, жбурнувши курячі яйця. На такий вчинок наважився чоловік із натовпу. Хулігана згодом заарештували.

 

 

Теги: Король Чарльз III Велика Британія суд

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