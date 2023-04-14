Жбурнув кілька яєць у короля Чарльза ІІІ. Суд у Британії виніс вирок 23-річному студенту

Патріку Теллвелу присудили 100 годин неоплачуваної роботи

У Великій Британії засудили 23-річного студента Патріка Теллвела, який кинув кілька яєць у британського короля Чарльза ІІІ. Його визнали винним у «загрозливій поведінці». Про це повідомляє Reuters.

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Судова інстанція призначила йому громадські роботи. Йдеться про 100 годин неоплачуваної роботи.

Представниця Королівської прокурорської служби наголосила на тому, що Теллвел не виявив жодного каяття після арешту. З її слів, він продовжував захищати свій «намір жбурнути яйцями Його Величність Короля».

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Нагадаємо, інцидент стався у листопаді 2022 року. Тоді британський король та королева-консорт Камілла вітали в Йорку керівництво міста. Вони брали участь у церемонії відкриття пам'ятника королеві Єлизаветі II, першій після її смерті. У короля жбурнули кілька яєць.

Порушником громадського спокою й виявився Патрик Теллвел. Його одразу затримали. Кілька співробітників правоохоронних структур утримували підозрюваного на землі за тимчасовою огорожею. Хлопець у цей момент вигукував: «Ця країна була побудована на крові рабів».

На суді Теллвел відмовився визнавати свою провину. Він під час засідання заявив, що жбурнув у британського короля яйця, «тому що він на це заслуговує».

У грудні Чальза III, який відвідав місто Лутон у Бедфордширі, знову вирішили атакувати, жбурнувши курячі яйця. На такий вчинок наважився чоловік із натовпу. Хулігана згодом заарештували.